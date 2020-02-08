“面对病毒，不能害怕”（来自疫情防控一线的报道）

湖北省疾控中心卫生检验检测研究所7楼所长办公室的灯已经一个多月没熄了。“有什么问题随时来找我，我就在所里。”这是所长江永忠对同事们说得最多的一句话。

江永忠身形瘦削，衣着质朴低调，骨子里透着一股“犟劲”。在抗击新冠肺炎的战斗中，为了让新研制的病毒核酸检测试剂尽快投入使用，他带领团队连续工作36小时，完成国家卫健委组织的首批4种新型冠状病毒核酸检测试剂的性能评价。

1月中旬，刚刚收到国家下发的试剂盒，江永忠的团队又开始争分夺秒地对武汉市送检的不明原因病毒性肺炎患者标本进行病原学检测。1月下旬，江永忠的团队获得新冠病毒纯培养并进行稳定传代，并完成病毒分离鉴定及全基因组测序。

作为检测技术的把关人，站在新冠肺炎确诊的最后一道关口，防控压力巨大，每一道程序都容不得丝毫纰漏。江永忠总对同事说：“我们的检测关乎百姓的生命，我们检测的是病毒，检验的更是初心，面对疫情，我们既要跑赢时间，更要战胜自己”。

许多第一次参加疫情防控的年轻同事对突如其来的疫情有些不知所措，江永忠就给他们做生物安全和检测技术培训，并一直鼓励他们：“面对病毒，不能害怕，你强它就弱，只要胆大心细，发挥出平时苦练的本事，一定不会有问题的！”

随着试剂盒的批量下发，各地启动实验室检测，江永忠每天要接拨上百通电话衔接流程、解答指导、调配物资。对于重点地区存在的问题与困难，他还要奔赴实验室现场，指导他们开展实验室检测、保障生物安全。

“非常时期、危急时刻，不能慌、不能乱”。各地市疾控中心实验室出现防护用品、试剂耗材短缺，江永忠都尽全力协调，提供帮助，为了完成全省病毒检测工作，江永忠和他的团队24小时轮班，统筹安排收样、检测报告、生物样本管理、后勤保障……作为病毒检测最前线的领头人，每一项细节江永忠都需要认真考虑。

虽然家离实验室仅有100米，但现在却成了江永忠去的最少的地方。江永忠说，“看到实验室没日没夜加班的同事，我很心疼，但抗击疫情逆行，恰恰是我们职责和精神。”

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 04 版）