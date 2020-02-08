“有她在，我们放心”（来自疫情防控一线的报道）

“今天不发烧了，血脉氧也比较正常。心态要好，想吃什么跟我说，营养跟上去，相信很快就可以出院了。”隔着厚厚的防护服，病床上的患者看不清蔡志芳的脸，但这个声音让她感到格外亲切和温暖。

今年53岁的蔡志芳是武汉市汉口医院呼吸内科主任，从年初至今，她已经在抗疫一线连续奋战了一个多月。最多的时候，每天要面对近百名确诊患者。

汉口医院是武汉市最先接收新冠肺炎感染者的3家定点医院之一。1月2日，正在外地休年假的蔡志芳，突然接到医院的紧急通知：医院要成立隔离病区，专门收治“不明原因肺炎”病人。蔡志芳二话没说就赶回了武汉。

“当时我们一下子接诊了10多例肺炎患者，跟普通的细菌感染相比，这些患者胸部CT检测的肺部病灶影像明显不太一样。”从事呼吸内科工作30多年的她第一次遇到这种情况。她咨询了其他几家医院的接诊情况后，很快制定了临时隔离病区的方案。将一个本来准备装修的病区，拆掉脚手架，按照“三区四通道”的要求紧急改造成隔离病区。同时，要求大家进入隔离病区必须穿防护服，佩戴N95口罩，做好个人防护。

后来，医院所有病区都开始接诊发热病人。“我和同事们每天工作10个小时以上，有时为抢治重症患者，要一直工作到凌晨两三点。”蔡志芳说，高峰时候，医院收治的确诊和疑似病患达四五百人，每天前来就诊的发热病人在医院过道和门口排成长龙。

面对这么多肺炎病人，更重要的是如何保护好自己、克服恐惧心理。“我还真不怎么害怕，做了这么多年呼吸科医生，知道怎么做好防护。”蔡志芳不仅鼓励身边的同事，也积极鼓励病床上的患者。

每天早上8点不到，蔡志芳就穿着防护服到自己负责的病区，为患者测量体温、测血氧饱和度，查看、问询症状。再根据查房情况，制定用药、救治方案。一些危重病人，还需特别观察。

“配合治疗的同时，更重要的是提高自身的抵抗力。”蔡志芳说，一些患者生病没有胃口，医院会给他们送饭，送酸奶、牛奶，让他们多喝点鸡汤、肉汤，强迫多吃点东西。

蔡志芳还记得，有一名40多岁的女患者，1月30日左右住院治疗，她家在外地，武汉没有亲人，女儿也生病住在另外一个医院。刚来的时候，该患者高烧39度，肺部中部感染，双肺出现阴影，气喘得很厉害，说话都没有力气，需要靠吸氧维持呼吸。

蔡志芳每天查房时，都会格外留心这名患者，陪她聊聊天，鼓励她多吃点。如今这名患者已经退烧，说话也有力气了。

“等到核酸检测没有问题，再观察三五天，就可以出院了。”蔡志芳说。

“有她在，我们放心！”蔡志芳的一名同事说。

随着广东医疗队、海军军医大学医疗队陆续增援汉口医院，以及更多定点医院的设立，蔡志芳和同事的压力减轻了不少。但她还是坚持每天穿着防护服到病房查房，指导科室开展治疗。这些天，在他们的努力下，已经有40多名患者陆续治愈出院。

为保护家人，蔡志芳一直住在医院安排的酒店。儿子提前回了黄冈武穴老家。蔡志芳现在最大的愿望，就是能够早日打赢这场疫情防控阻击战，早些和家人团聚。

“我现在很健康，你们不用担心，我相信大家齐心协力，胜利的曙光很快就会到来。”她不停鼓励着身边的同事，也鼓励着自己。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 04 版）