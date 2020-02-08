公安部追授五名牺牲在抗疫一线民警二级英模称号
人民网北京2月7日电 （记者张璁）公安部近日追授5名牺牲在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控一线的公安民警全国公安系统二级英雄模范称号。5名公安民警分别是内蒙古自治区突泉县公安局育文派出所三级警长何建华、山东省泰安市公安局泰山分局中队指导员李弦、河南省汝州市公安局大队长程建阳、长江航运公安局宜昌分局治安管理支队支队长尹祖川、沈阳铁路公安局吉林公安处吉林北车站派出所三级警长刘大庆。
疫情发生以来，全国公安机关和广大公安民警全力以赴投入疫情防控和维护社会稳定各项工作，涌现出一大批先进典型和感人事迹。
这5名同志是公安队伍中的杰出代表，他们长期扎根基层，牢记宗旨、忠诚履职，取得了突出成绩，特别是在近期疫情防控工作中，面对艰巨繁重任务，不畏艰险、挺身而出、坚守一线，全力以赴投入各项工作，因劳累过度，突发疾病，牺牲在工作岗位上。
《 人民日报 》（ 2020年02月08日 04 版）
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