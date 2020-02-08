他们，向武汉逆行（来自疫情防控一线的报道）

疫情如虎，很多医护人员，暂别父母妻儿，千里驰援，向着武汉“逆行”！

“黑夜中我很害怕，越骑越快。但是，医院需要我，患者需要我，我必须赶到！”2月3日下午，靠着导航、单车骑行了4天3夜，1996年出生的女孩甘如意终于到达武汉市江夏区金口中心卫生院范湖分院。

甘如意是湖北荆州公安县斑竹垱镇杨家码头村人，老家距离范湖分院300多公里。春节前夕，她已回到老家。疫情发展迅速，她所在的化验室，只剩一个人坚守。“我必须马上回去！”没有私家车，公共交通已经中断，怎么办？年轻的女孩毅然决定，骑自行车回去！

妈妈担忧：“300多公里，安全吗？”“我骑一段少一段。”女儿答道。爸爸同意了。她立刻电话联系卫生院院长陈宗勇开具了返岗证明。

1月31日，正月初七，甘如意背上饼干、泡面就出发了。一路下着小雨，她衣服被淋湿，带的干粮也吃完了，路上车少、人少，她拼尽全力赶路。直到2月2日天已漆黑，看到路口的灯光下，站着三四个执勤民警。她才知道已到了潜江。

“这么晚了，你一个女孩子怎么骑自行车？”得知她回武汉江夏上班，好心的民警帮着她联系好旅馆。

2月3日，在民警的帮助下，甘如意终于搭上一辆去武汉的顺风车。中午12点多，她到达武汉市汉阳区。吃了碗泡面后，她又找了一辆共享单车，骑行6个小时到达金口中心卫生院范湖分院。“谢谢一路上所有帮助过我的好心人！” 甘如意说。

和甘如意一样马不停蹄赶往武汉的，还有从四川成都出发的黄维。

2月1日，正月初八，一辆“狂奔”1300公里的小汽车，从武汉市江夏区高速出口驶出，一路直奔纸坊大街，匆匆驶入武汉市江夏区中医医院。车上下来一个男人，他叫黄维，今年37岁，家住四川成都，是乐山市沙湾区人民医院放射科的一名医生。

1月30日，黄维在医学影像交流群里看到“武汉市江夏区中医医院急需医学影像工作人员援助”的信息，便立刻联系信息发布人孙元。

武汉市江夏区中医医院被确定为定点医院，一天要CT检查300人次，放射科目前只有3人倒班，最长要连续工作20个小时。

黄维当即表态：“我来援助你们！”临行前，他给妻子留下一封信：“我一定会照顾好自己，安全回来，保重！”

1月31日，黄维连夜踏上了长达1300公里的“逆行”路程。一路途经安岳、遂宁、广安、重庆、恩施、宜昌等城市，于2月1日下午1点，顺利安全抵达武汉市江夏区中医医院。

“防控疫情阻击战，不是武汉一个城市的战斗，是需要全国人民团结起来才能打赢的战斗！不管有多难，我将与你们一同面对！加油，武汉！”黄维说。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 02 版）