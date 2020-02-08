服务精心 居民安心（来自疫情防控一线的报道）

近日，在武汉市江汉区常青街道某社区，穿着防护服的街道应急队将一名发热病人送诊就医。在小区业主的微信群里，一些人开始表达自己的担心。

“精心服务就是群众的定心丸！”该社区党委书记钱琴萍说。社区里的“红色突击队”已经行动起来，每天都组织人员到每个单元楼进行消毒杀菌，并且公布发热送诊信息。

同时，社区工作人员、志愿者和物业公司一道，对辖区内25个小区根据不同的具体情况采取防控措施，在出入口和关键路口设立监测点，对往来人员进行严格的信息登记和体温监测。

针对空巢老人、残疾人、病患者、密切接触人员等，突击队员还送去酒精、口罩、食品等物资，并安排专人每天通过电话与他们联系，了解需求、做好安抚。

业主们渐渐安心了，也开始理解、支持辖区内的帮扶措施。

常青街道地处武汉市中心城区，距汉口火车站仅有3公里，疫情防控压力大。街道党工委向全体党员发出“召集令”，辖区10个社区党组织、24个两新组织共166名党员，自发组建34支党员“红色突击队”，主动承担起困难帮扶、宣传教育等任务。

常青街常青红色突击队队长吴开怀介绍，一旦有社区居民发热，打电话到社区求助，社区会立即派出应急小分队将其送到社区卫生院进行初步诊断。如确认发热则开出转诊单，再送至医院诊疗；如果身体没有大碍，则送回家隔离观察。

“作为党员，守护群众生命健康，让群众安心，我们责无旁贷。”吴开怀说。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 02 版）