国家卫生健康委：截至2月7日24时新增确诊病例3399例 累计治愈出院2050例

人民网北京2月8日电（董童）8日，国家卫生健康委于官网发布的《截至2月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3399例（湖北2841例），新增重症病例1280例（湖北1193例），新增死亡病例86例（湖北81例，黑龙江2例，北京、河南、甘肃各1例），新增疑似病例4214例（湖北2073例）。当日新增治愈出院510例（湖北298例），解除医学观察的密切接触者26702人。

情况显示，截至2月7日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告，现有确诊病例31774例（其中重症病例6101例），累计治愈出院2050例，累计死亡722例，累计报告确诊病例34546例（黑龙江省核减14例），现有疑似病例27657例。累计追踪到密切接触者345498人，尚在医学观察的密切接触者189660人。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例52例：香港特别行政区26例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区16例（治愈出院1例）。