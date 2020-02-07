口罩文明仍需“补课”

宁波、杭州的两个病例是否为共同驻留者所传染，尚需流行病学调查确证，但值得注意的是，两位患者在接触时均未佩戴口罩。

在疫情防控形势严峻的当下，公众对特效药、疫苗望眼欲穿。什么时候能研发出特效药？疫苗研发有没有具体的时间表？诸如此类的问题，也是媒体向专家们提问最多的。

公众急迫的心情可以理解，但迄今为止，我们仍缺乏针对性的特效药及疫苗，这与病毒善变，尤其是RNA病毒善变的特性有关。因此，在加强科研攻关，研发药物和生物疫苗的同时，决不能忽视戴口罩、勤洗手等“社会疫苗”的重要作用。换言之，当我们缺乏进攻的“矛”时，就更要夯实防守的“盾”。

另一方面，也应认识到，当前我国公民健康素养普遍不高。要想使大家在短时间内养成佩戴口罩等卫生习惯，并非易事。此次疫情或许可作为一种催化剂，加快公众良好习惯的养成。

为此，卫生健康部门要继续加大科普宣传力度，让公众了解到如何科学佩戴口罩。与此同时，其他相关部门也要做好物质基础保障，避免出现一“罩”难求的情况。（记者 张磊）