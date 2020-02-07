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温州85岁重症患者治愈出院

2020年02月07日11:09 来源：健康报网

　　2月4日14时30分，在温州市中心医院南白象院区（温州市第六人民医院）门口，4名曾被确诊为患新型冠状病毒感染的肺炎患者在康复出院时向医生表达着谢意。这其中，年龄最大的一位重症患者是85岁的黄阿婆。

　　黄阿婆1月10日出现咳嗽、咳痰，1月22日赴温州医科大学附属第二医院诊治，1月24日被确诊新型冠状病毒核酸阳性，转温州市第六人民医院诊治。入院时，除了发烧、咳嗽等症状外，黄阿婆还有高血压。检查后，发现黄阿婆血气提示氧合指数低，达到重症的标准，温州市第六人民医院医护人员对黄阿婆全力展开救治工作。

　　经过医护人员12天的精准诊断和施治，黄阿婆病情逐渐好转，两次呼吸道新型冠状病毒核酸检测阴性，专家组研判病情后认为达到解除隔离、出院标准。

　　温州市第六人民医院感染科63病区主任戴建义介绍，在医务人员的精心治疗和护理下，该院目前累计出院了10名确诊患者。医务人员将会定时对他们的健康状况进行回访。（记者郑纯胜 通讯员刘约 陈欢笑）

(责编：许心怡、崔元苑)


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