黑龙江严打12种妨害防疫行为
为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，维护社会公共秩序，切实维护人民群众的身体健康和生命安全，黑龙江省公安机关将对包括阻碍医疗救护人员等采取检疫、强制隔离防控措施在内的12种违法犯罪行为依法严厉查处打击。
据介绍，这些违法犯罪行为包括：阻碍医疗救护人员、疫情防疫人员、人民警察和其他有关部门工作人员采取的防疫、检疫、强制隔离、封锁疫区等防控措施的；编造与疫情有关的虚假信息，或者明知是虚假信息而故意传播，严重扰乱社会秩序的；已经感染新型冠状病毒肺炎人员，故意传播病毒，危害公共安全的；囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利，欺骗消费者，严重扰乱市场秩序的；生产、销售用于防治新型冠状病毒感染肺炎的假药、劣药，以及伪劣的口罩、手套、消毒水等防治、防护产品、物资的；盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、破坏、侵占疫情防治救援物资、设备的；以新型冠状病毒感染肺炎疫情防控名义，实施诈骗行为的；非法堵塞道路交通，阻碍执行疫情防控任务车辆通行的；非法捕杀、交易野生动物及其制品的；串联、煽动、组织非法游行、集会、聚集闹事等扰乱疫情防控工作的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序混乱的；及实施其他违法犯罪行为，扰乱疫情防控工作，影响社会秩序的。（记者董宇翔）
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