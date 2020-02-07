面对疫情大考：上海社区治理的“精”与“情”

【探寻“中国之治”的“实践密码”】

摘 要

2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。习近平总书记主持会议并发表重要讲话。习近平总书记指出，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。现在，最关键的问题就是把落实工作抓实抓细。会议强调，这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考。

面对这场突如其来的疫情，上海市充分利用精细化、智能化、人性化管理，努力把基层社区的防控措施做实、做细。每个基层党组织就是一座坚强的战斗堡垒，每名党员就是一面鲜红的旗帜，始终站在战“疫”的最前沿，党群干群关系更加密切和谐。“一网通办”等智能化管理，在抗击疫情中发挥了重要作用。

关键词：精细化服务 党建引领 “一网通办”

“您看到门口这两堆快递了吗？原先是堆放在一起，后来我们按照两大主要快递公司分成两堆，这样居民来取快递的时间就缩短了。”在上海市闵行区古美路街道古龙一村社区望族新城小区门口，古龙一村社区党总支书记徐华介绍说。

为防控疫情，居委会先是禁止快递进入居民楼，后来则禁止进入小区，快递员只能把物品或外卖食品放在小区大门口，居民自行来取。如果遇到行动不便的老人或者独自在家带小朋友的家庭订购了食用油、矿泉水等比较重的物品，小区保安会帮他们送到家门口。

1.精细些，再精细些

连日来，望族新城小区物业对楼道消毒由每天两次增加到每天四次。在精细化管理理念指导下，小区管理者还严格规范喷洒消毒水的方式，可以喷地上不能喷墙上，有些地方如信箱、电梯按钮，要用抹布蘸药水慢慢擦。就是因为工作做得细致，从除夕封闭化管理后，小区居民零投诉。

徐华说，“即使是张贴公告，考虑到春节，有的公告我们就采用粉红色纸印刷，贴的时候还要美观一些，不把门上的福字给遮住。”

为有效解决民众购买口罩难的问题，上海市政府决定，全市统一从2月2日开始实行“居村委会预约登记+指定药店购买”模式。每户居民可在居村委会登记，到货后可凭预约单到指定药店购买5副口罩。上海市很多居委会还为排队者设计了1~2米的安全距离。

如何让居民方便快捷地预购口罩？古龙一村社区根据政策要求和实际情况，改变工作方式，对于证件不全的，物业只要在系统中能核实到信息即可；对于一些熟悉的居民，他们也会主动打电话帮助预约。望族新城业委会主任黄乃健到药店自费为居民购买口罩，由居委会和志愿者送到居民家中，以减少居民外出的次数，居民足不出户便可拿到“免费”口罩。如此细心、周到的服务让他们充满感动。

面对春节假期后的返程高峰，外来人员管理如何做到精细化，是各地不得不面对和解决的问题。在这方面，上海市下了很大功夫。静安区江宁路街道办主任可晓林介绍了该街道对重点区域来沪人员的“五步工作法”。

可晓林说，第一步核实信息，包括从哪里来、家里几口人、乘坐什么交通工具、什么时候到沪等。第二步消毒，只要到了上海、进了小区，第一时间由专业消毒人员对其经过的公共区域，包括电梯、电梯间、楼道间、家门口进行消毒，24小时都有人做这项工作。第三步上门告知，居委会、派出所、社区卫生服务中心一起上门，让其填写健康登记表和隔离承诺书。送上必备防控物资，如口罩、体温计、消毒液、垃圾袋，以及部分方便储存的食品。第四步垃圾集中收运，每天定时有人上门收集垃圾进行消毒，然后专人专桶专车送到指定地点。第五步做好日常联系保障，每天两次联系隔离人，确保无异常。同时，居委会工作人员及时跟进解决生活上的问题，代其采办生活物资。

针对租住房屋人员，江宁路街道共梳理出租房屋7963套，涉及11854人，对这些人，每一个人都要分到相关居委会，由街道工作人员、居委会干部、志愿者逐户逐人、电话落实跟踪。“现在在什么地方？准备什么时候返回上海？包括群租房、民宿、人才公寓，还有公租房等都要一一排查。”可晓林说。

正是有了这些精细化做法，才使得居家隔离人员安心，社区居民放心。

2.他们为什么“火线”入党

在望族新城小区的采访中，两位同事在防疫期间要求“火线”入党的故事让徐华津津乐道。

一位是30岁的居委会工作人员余亚慧，原本今年春节要回老家相亲，结果因为疫情不期而至，除夕那天留下坚守岗位；另一位是51岁的物业经理张玉明，多次自发参加党课学习，在面对抗击疫情的特殊时期，他作出了人生中的重要决定。两位同事“火线”入党原因有些类似：在疫情防控阶段，身边老党员起到了模范带头作用，还有，党组织的凝聚力、战斗力深深感染着他们。

从除夕开始，徐华每天都要工作18个小时以上。为隔离的居民上门送蔬菜、体温计和消毒酒精；与同事和志愿者一起，在一个半小时内将1560份《告居民书》发放到位；不断更新防护措施，积极防范人员、车辆等可能出现的风险……徐华笑着说：“我经常晚上12点多还会给物业公司同事发微信，有时我有一个想法怕忘记，就马上分享给大家，心想如果同事们休息了可以第二天看。结果他们也都没睡，我们一起继续聊工作，能有这样的同事真开心。”

居委会全员上阵投入疫情防控，物业公司、业委会以及指导委员会也积极参与。指导委员会是古美路街道的首创，主要由熟悉物业管理的小区居民组成，既可指导物业公司工作，也能够充当物业公司和业委会之间沟通的桥梁。这些组织中党员占很大比例。小区物业还是闵行区1000个小区中“十里挑一”的“红色物业”。

工作靠前启动是徐华的工作特色。早在除夕当天，上海市还未启动一级响应时，徐华就紧急召开会议讨论，准备采取小区封闭式管理。这种跨前一步的做法，给小区居民带来了更多的安全。说起与她合作的党员同志，徐华赞不绝口：“我们的工作气氛真是太好了，几位老党员把我当作女儿看待，对我的工作特别支持配合。”在说这句话时，大大的口罩虽然遮住了她的表情，却没能遮住眼眶里打转的泪花。

正是被这样实干又有爱的党员团队所感染，很多居民中的党员纷纷报名担任志愿者，为小区抗疫服务。

李文是两个企业的负责人，平时工作忙。这次因为疫情推迟工作，便毫不犹豫地报名当上志愿者，每天早上7点多就开始工作，全天很少休息。在李文眼里，志愿服务工作是“你干我也干，大家抢着干”。

在上海，为做好疫情防控，党员冲锋在前，充分发挥先锋模范作用，忠实践行全心全意为人民服务的根本宗旨和党的群众路线，认真做好联系服务群众工作。

比如，在金山区吕巷镇，面对返沪人员的宣传、排查、检测等工作，镇政府发出成立疫情防控志愿者突击队的倡议后，仅半天时间，全镇就成立了一支由党员带头，团员、储备人才等组成的85人志愿者队伍，分成15个小组，分赴各村居、企业、超市、菜场等一线，充实基层防控力量，做实疫情防控工作。党员们都有一个共同的信念：“在这关键时刻，我必须挺身而出。”

3.“一网通办”在防疫期间的崭新价值

工作有多细，防控网就会有多密。借助智能化手段进行防控工作，不仅可以减少人员接触、交叉感染，还能事半功倍，使工作效率大大提高。

在闵行区古美路街道，为了减少人员聚集，防控工作例会由各个领导小组成员在学习强国视频会议平台上完成。街道还联合科技公司开发了基于二维码扫描登记的“疫情防控信息填报系统”，各个单位和商家填写商户、员工信息，每日更新当天在岗及体温异常情况等信息。街道防控办可以一目了然掌控辖区内企业、街面商家开业以及从业人员返沪情况。

在古美路街道的江南星城小区，热心居民还利用自己的专业优势，设计了“小区外来人员进小区登记表”和“健康状况信息登记表”两个小程序，外来人员进入小区时直接用手机扫码填写各类信息，方便快捷，又便于小区随时调用管理。

“政务服务一网通办”是近年来上海着力打造的服务平台。2019年10月，上海市民政局按照市政府统一部署，积极推进社区事务受理平台对接“一网通办”总门户，市民可在线办理12个政府部门的177个事项，其中33个社区事务受理事项实现“全程网办”，群众可以“一次都不跑”。办理进度可通过网站、短信等方式实时查询。

1月30日，上海“一网通办”向广大市民发出倡议书，在疫情期间，如有相关办事需求，尽量网上办、掌上办，避免线下办、集中办，“一网通办”提供多渠道服务，让数据多跑路，避免集中到线下大厅办理，保护好自身的身体健康。目前，“一网通办”总门户已接入2261个政务服务事项，其中1661个事项具备全程网办能力，无须线下办理。

在黄浦区，区政府不失时机地向市民推广“一网通办”，介绍发布十多个部门在疫情防控期间的线上咨询和服务指南，让网上办事“无声更有情”。对于上海市民普遍关心的口罩预购事项，静安区彭浦新村街道利用“一网通办”的“随申办市民云”App鼓励居民在线完成口罩预约。对于实名认证的用户，系统会自动读取姓名、身份证号码、联系电话，只需选择“居委会”、填写准确的“居住地”即可提交预约。不到两天时间，彭浦新村街道33个居委会共接到群众预约登记18578户，居民区送达购买凭证2735户。

原本是提高政府办事效率、便民惠民的“一网通办”，在尽量“宅在家”的防疫特殊时期发挥了独特价值，真正做到了“实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用”。

上面千条线，下面一根针。穿进千条线的这根绣花针，能够顺畅地“绣”出大都市治理的图画，正是上海基层社会治理能力的呈现，也是上海各基层党组织凝聚力和战斗力的呈现。（记者 任 鹏 曹继军 颜维琦）