着力做好重点地区疫情防控

中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议，研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，习近平总书记主持会议并发表重要讲话。会议强调，要着力做好重点地区疫情防控工作。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。

抓重点就是抓关键，只有集中力量解决关键问题、主要矛盾，才能赢得办事情的主动，这是马克思主义唯物辩证法告诉我们的基本方法论原则。面对突如其来的疫情考验，我们必须首先从战略上明确重点，“把工作做到点子上”，做到“两点论”与“重点论”的统一。当前，湖北省特别是武汉市等重点地区的疫情防控，是全国疫情防控的重中之重。集中力量做好重点地区的疫情防控工作，既是广大湖北人民特别是病患和家属的迫切期望，也是防控疫情蔓延扩散的必然要求。

做好重点地区疫情防控工作，必须首先做好“救治”的文章。人命关天，统筹和集聚医疗资源就是与时间赛跑、为生命加油。一方有难，八方支援，在这场支援湖北、支援武汉的疫情阻击战中，来自全国各地的医护人员上演了一幕幕最美“逆行”；火神山、雷神山医院工程建设者争分夺秒、昼夜不歇；全球各地的紧缺医用物资通过各种渠道汇聚到江城，许多画面和场景令人动容。下一步我们要继续抓好医护力量的区域统筹，集中救治患者，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先满足一线医护人员和救治病人需要。

做好重点地区疫情防控工作，必须要做好“防控”的文章。医治患者是化解存量，防控蔓延是防止增量，这是做好重点地区疫情防控的一套组合拳。此次疫情来势汹汹，病毒的传染性强、潜伏期长、初期症状不明显等特点，加剧了防控的难度。我们要进一步完善和加强防控，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，对所有密切接触人员采取居家医学观察，完善和强化防止疫情向外扩散的措施。疫情风暴中心武汉早已采取封闭出城通道等有力措施，防止疫情蔓延扩散，我们应树立疫情防控“全国一盘棋”意识，采取切实有效的措施保障武汉市等重点地区蔬果粮油、水电煤气等生活必需品的供应，为打赢疫情防控阻击战争取宝贵时间。

“武汉本来就是一个英雄的城市。有全国，有大家的支持，武汉肯定能过关！”国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士不久前接受媒体采访时曾动情地说。做好湖北特别是武汉市等重点地区的疫情防控事关大局、事关全局。我们坚信，有中国共产党的坚强领导，伟大的中国人民团结一心、同舟共济，就一定能够凝聚众志成城抗疫情的强大力量，赢得疫情防控阻击战的最终胜利。（本报评论员）