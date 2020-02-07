湖北县乡村组四级隔断疫情传播

近日，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发出通知，要求各级党政机关、事业单位党员干部下沉入驻村（社区），与村（社区）现有力量联合组成疫情防控工作队，做到村（社区）防控工作队全覆盖。

通知要求，对辖区人员健康状况全面摸排，对确诊病例、疑似病例、发热病例、密切接触者等重点人群，做到一人一卡、一户一档、包户到人。对村庄、小区、单位实行封闭管理。县、乡、村、组（自然湾）做到四级隔断，人员进出一律测温，并出具有效证件。外来人员和车辆一律严控，特殊情况由管理人员做好登记备案。坚决杜绝各类聚集性活动。非涉及居民生活必需的公共场所一律关闭，“红事”一律禁止，“白事”一律从简并报备。

通知要求，落实村级初诊、乡镇（街道）集中隔离、县级集中收治。对“四类人员”应收未收、应治未治情况逐一督导交办。加强集中隔离场所管理服务，组建巡回医疗队，解决特殊困难群体的需求。各市（州）、县（市、区）要优化配置医疗防控物资，加大对乡镇（街道）、村（社区）的支持力度。

此外，指挥部还发出命令，要求确保疑似和确诊病例“应收尽收、应治尽治”。命令要求，全省定点医院和各级各类医疗机构对发现的疑似和确诊病例，尽最大努力收治。不能收治的，按照相关规定进行登记，并及时通知所在县（市、区）疫情防控指挥部或辖区转运队，由县（市、区）疫情防控指挥部或辖区转运队安排车辆转运至集中隔离点，确保疑似和确诊病例“应收尽收、应治尽治”。违反此条令者，按照《传染病防治法》相关规定，严格追究责任。（记者毛旭）