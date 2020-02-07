感染防控：战“疫”取胜的关键

“感染防控绝对是这次战役能不能取胜的重中之重，如果失手了，这场战役就难以取得胜利。”国家援鄂医疗队北京大学第三医院队长、北京大学第三医院ICU副主任葛庆岗的这句话，说出了很多人的心声。近日来，记者采访了多位援鄂医疗队员、各省定点医院相关负责人等，他们无不将感染防控放在重要位置。

“必须达到100分”

国家援鄂医疗队员、北医三院护士马骏说，培训时，负责院内感染的专家对穿脱防护服的要求很严格，一点一点地纠正不到位的地方，让大家反复练习。如果说以前做到90分就能过关，那么这次的要求是每人必须达到100分。

确实，只有医务人员安全了，才能更好地为病人服务。

在华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区，国家队专门成立了院感防控小组，各医院医疗队也有专门人员负责此项工作。“每个人都进行了一对一的培训，只有培训过关才能进入隔离病房。穿防护服的时候，感控专家在旁边紧紧盯着，露一丝丝边都不行。同伴之间也互相监督，大家严格遵循相关标准。” 国家援鄂医疗队员、北医三院ICU医生李超说，回到驻地，除了做一些文字工作外，就是搞卫生，各种擦洗。

规则有了，关键是落实。葛庆岗说，在新病区，除了北医三院的医护人员外，还有北大人民医院、北大第一医院、同济医院、河南省医疗队等医疗机构的医护人员，如何让大家按照一个感染防控标准，达成一致水平，需要感控人员付出巨大努力。因此，培训大家的感控意识非常重要。一个人一个人传递下去后，整体意识很快就提升了。

国家援鄂医疗队北京医院医疗组组长、北京医院呼吸与危重症医学科主任医师许小毛说，进入隔离病房一定要守规矩、注意安全、不要慌。上班过程中，不管遇到什么人，只要发现不正确的防护操作，一定要及时指出。

一般来讲，大家认为隔离病房感染区比较危险，其实清洁区风险也很大，因为脱隔离服的时候，一不注意就容易污染。所以，许小毛说，要注重每个环节的消毒，同时穿脱隔离衣时要特别小心。如果穿隔离服要花10分钟，脱隔离服可能要花20分钟。现在，医务人员进出用共同的通道很窄，大约1米宽，进去时贴着右边走，出来时贴着左边走，不能在中间走。“为了让我们都能安全平安地工作，然后平安地返回，护士长和感控人员本来是两班轮流上，现在他们每个班都上。”

1月25日、1月27日、2月2日，山东省立第三医院共派出3批8名驰援湖北医护人员，为确保驰援人员能更好地做好防护，该院感染科主任薛福珍在战士出征前争分夺秒、全面细致地开展防护培训，并一遍遍嘱咐大家做好个人防护。由于培训到位，“在一线上岗前的培训中，队员们穿脱防护服非常流畅。”薛福珍说起这，一脸欣慰。

现在，薛福珍还有一个重要任务，为驰援湖北的医护人员答疑解惑。FFP2口罩能用吗？玻璃隔断的泥脱落了，有感染风险吗？面对这些问题，薛福珍总会及时予以解答。

“武装到了牙齿”

如果说，湖北的医院是主战场，那么各地的定点医院就是分战场。在这里，感染防控同样被放在了重要位置。

作为河南省级定点医院，河南省人民医院感染管理科成立了感染防控应急小组，实行24小时轮值督导制，对重点科室和区域进行不间断轮值巡查和书面交接。

该院党委书记顾建钦说，通过区域分设、双向引流、专楼专用、精准防控，医院针对发热病人的筛查、分诊、留观、救治实现了科学管理。截至目前，共有2976例发热病人来医院就诊，其中1696例病人被引导到感染发热门诊就诊，1280例病人被分流到急诊呼吸门诊，有效避免了交叉感染。记者注意到，该院还特别将发热门诊区域分设，实现了双向引流。在公共卫生医学中心开设的感染发热门诊，有5个诊间，收治经流行病学评估、与武汉相关的发热病人；在门诊西区二楼开设的急诊呼吸门诊，有3个诊间，收治与武汉不相关、无明确流行病学史的发热病人。经过体温监测、预检分诊的分流，两类发热病人分别被引导到不同区域诊治。

浙江省卫生健康委相关负责人说，浙江也紧盯重点科室，发热门诊、隔离病房的医务人员需院感防护培训考核合格后才能进入，同时严格要求医疗机构落实“两员两监督”机制，在发热门诊、隔离病房两个关键场所设立院感防护监督员，指导、监督医务人员规范穿脱防护用品、规范使用消毒用品。此外，还把县域内的病人都集中到市级定点医院治疗，把危重症患者全部集中到省里，轻症和重症集中到市里，确保防护服等重要物资集中保障这些医院。如此一来，不仅节约了防护物资和医务人员，也提高了收治效率和治疗同质化，降低了感染风险。

郑州大学第一附属医院院长刘章锁介绍，医院目前对口支援省内7所医院，大约有50多名医生被派驻到基层医院，院方提倡患者就近诊疗，避免人员过度流动增加感染风险。而在院内，为了尽可能减少人员进入隔离区域，减少感染风险，医护人员也主动承担了原来由保洁承担的卫生清洁、垃圾转运及消毒等工作。

线上赋能，为线下减压、降险，这是目前很多医院的选择，效果比较明显。例如，1月27日，广东省发文指导医院在网上集中专家开设网上发热门诊、新型肺炎网上咨询、AI医生辅助群众自我判断等服务，减轻医院门诊压力，降低院感风险。首批57家互联网医院开展互联网医疗服务，从开通网上发热门诊起每天超过千例咨询。

2月4日，国家卫生健康委发布《关于加强重点地区重点医院发热门诊管理及医疗机构内感染防控工作的通知》，强调将降低医疗机构内感染风险放在突出位置。除了院内感染风险，院外传染源控制更不能忽视。近日，中国医学科学院院长王辰在接受媒体采访时表示，如果大量轻症患者居家或疑似病人没有隔离，会成为疫情扩散的主要源头。

目前，在武汉，随着火神山医院投入使用，雷神山医院即将投入使用，11家方舱医院建成，用于收治“四类人员”的隔离观察点也在增加，将更有利于集中收治、控制传染源。（首席记者 姚常房 本报记者 胡晓军 特约记者 仰东萍）