居家或上班 这份防护指南请收好

新型冠状病毒感染的肺炎疫情还在持续，有人已经上班，有人还在家里蹲，不断又有粪便、门把手等处检测出病毒的消息传出，居家、上班，如何拒绝新型冠状病毒上身感染？面对新发现病毒可能的出没处，如何进行有效消毒？国家传染病学专家、省市疾控专家告诉你。

新型冠状病毒，最可能在哪里出没？

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》指出，目前所见，新型冠状病毒的传染源是感染患者，主要通过“飞沫传播”和“接触传播”。

正因如此，广东省疾控中心副主任、首席专家何剑峰呼吁公众做到“尽量待家里、出门戴口罩、回家就洗手”，并尽量不与来自疫情发生地人员近距离接触。看似普通的几点，可最大限度防止感染。

粪便检出病毒阳性，意味着什么？

2月1日，深圳市第三人民医院一项研究发现披露，在一些确诊患者粪便发现“新型冠状病毒核酸阳性”；2月2日，钟南山院士也在媒体采访中提到：“新型冠状病毒有可能通过粪口传播。”

不过，病毒检测阳性与检出活病毒其实并非一回事。

2月3日晚，国家卫生健康委专家组成员、北京地坛医院感染二科主任医师蒋荣猛指出，虽然有患者粪便中检出病毒核酸，但目前还没有分离到病毒，进一步的情况还需要观察。

粪便污染了水或食物，人饮食后病毒进入体内造成传播，这叫粪-口传播，蒋荣猛说：“目前我们还没有发现通过这种方式传播的病例。”

门把手也带毒？

2月3日，广州市疾病预防控制中心指出，在近日对新型冠状病毒感染的肺炎疫情监测中，从确诊病例家中的防盗门门把手上，检出新型冠状病毒核酸。

不过，这并不等于“门把手带病毒”。该中心专家指出，准确的说法应该是在病人家里的门把手上检测出病毒的核酸片段，并不是检出完整的活病毒。

当然，这也提醒，很多家居部位容易被污染，大家要多关注手部卫生，养成勤洗手的习惯。

这病毒到底能存活多久？

如果有人携带新型冠状病毒，病毒从其体内出来，能存活多久？

2月3日晚，国家卫生健康委专家组成员、感染科专家蒋荣猛指出，病毒不会在空气中漂浮，但可随着飞沫沉降，病毒落在光滑的物体表面可以存活数小时，温度湿度合适的环境能存活一天，有发现可达到5天。

各场景防护指南

正是基于上述病毒研究与发现进展情况，记者找来广东省卫健委关于相关场所、人群的新型冠状病毒感染的肺炎防控指引，配合专家指导，以场景说明防护措施。

进家门：设置半污染区

可以设置半污染区。

有条件的家庭，可将外出穿的鞋放置在门外，也可进门后鞋盒／鞋套装上，营造一个隔绝空间，或者用75%酒精进行消毒。

建议将外出衣裤脱换成居家服，无法常洗的外出服可晾到阳台等通风处。

换装后马上以七步洗手法，用洗手液和流动水洗手或用含乙醇的手消毒剂进行手卫生。

尤其是到医院回来后，尽量先洗澡，换洗衣物。

居家：常通风+预防性消毒

除了保持“平衡膳食，均衡营养，适度运动，充分休息”的良好生活习惯外，家居要搞好卫生，经常通风，每天消毒。

家居设置上，毛巾采用一人一巾一用原则，使用后悬挂于通风干燥处；设置套有塑料袋并加盖的垃圾桶，用过的纸巾、口罩等放置到加盖垃圾桶里，每天清理，清理时扎紧塑料袋口，再投放到分类垃圾桶里。

家居生活上，每天开窗通风，不能自然通风的可采用排气扇等机械通风；餐前便后、擦眼睛前后、接触宠物或家禽后、接触病人前后等应及时洗手。

家居清洁上，可做预防性消毒，除了地面可用含氯消毒剂拖拭消毒，再清水洗净外，台面、门把手、电话、手机、鼠标键盘、各类开关、热水壶把手、洗手盆、坐便器等人经常接触的物体表面，可用含氯消毒剂或75%酒精擦拭再清水洗净，也可用消毒湿巾擦拭。

针对引起恐慌的“粪便验出病毒阳性”，专家指出，粪口-传播尚未有病例证实，居民可以加强防护：便后及时冲水，马桶盖盖上冲水；便后洗手；马桶可以用84消毒液等消毒。

针对下水道传播病毒的担心，传染病专家认为，如果下水道有反水、漏水问题，应当加强马桶、便池的密封性。城市生活污水、粪水管分开，不会出现污染饮用水问题。

购物：与人尽量保持1米以上距离

在疫情期，出门前必须戴口罩，尤其是到医院、农贸市场、超市、便利店等人群密集通风不良的公共场所，或者乘坐公交车、地铁、轮渡、出租车、网约车等公共交通工具，必须戴口罩。

在外与别人尽量保持1米以上距离；

自己或他人咳嗽、吐痰或者打喷嚏时用纸巾遮掩口鼻或采用肘护，在接触呼吸道分泌物后，立即使用流动水和洗手液洗手；

公共厕所还是可以使用的，使用清洁消毒湿巾擦一下马桶圈，可让病毒细菌等微生物大幅减少;

餐前便后、擦眼睛前后等应及时洗手。

社区内会所、各类体育场馆、健身馆等重点场所，每天至少一次清洁消毒，高频接触部位如门窗、门把手、座椅扶手、电梯开关、电梯扶手、更衣柜、卫生间、水龙头等，可使用有效氯浓度为250～500毫克/升消毒液擦拭，作用30分钟，再用清水擦净。

针对担心在外接触到病毒，专家指出，人主要通过手部触碰、抓摸接触上述高频部位，病毒再通过手摸／揉搓口、鼻、眼睛造成污染，因此在外洗手或免洗消毒剂清洁双手前，不要做这些动作。

写字楼：测温才可上班 少集聚开会

在疫情期，必须戴口罩出门，建议多步行、骑行、开车或乘坐班车上班，尽量少乘坐公共交通工具，乘坐时全程戴口罩，途中尽量不用触摸车上物品。

进入办公楼前自觉接受体温监测，正常才可入办公楼工作，并先到卫生间正确洗净双手。

出现发热、咳嗽等呼吸道症状，不可入楼工作，员工应回家观察休息，必要时到医院就诊。

办公时，保持环境卫生清洁， 建议每日通风，人员做好保暖。人与人之间保持1米以上距离，多人办公时要佩戴口罩。

应减少集聚开会，要参加会议时，戴口罩，先洗手消毒，开会人员间隔1米以上，尽量开窗通风，会议结束后对场地、家具、茶具等用品消毒。

如有公务来访，进入办公楼前要测体温，并介绍有无疫情地接触史和发热咳嗽等症状，如无才可入楼公干。

建议适当做工间运动，保障身体良好。

食堂或饭店进餐，分餐进食，错峰用餐以免人员密集，餐厅地面、餐桌椅要每日消毒1次，餐具用品要高温消毒。严禁生食与熟食用品混用。肉类不生食，配餐要营养均衡，清淡为宜。

下班后记得洗好手，戴口罩返家，到家后按“进家门”指引进行。

乘坐电梯：错峰乘坐+少打电话谈笑

戴口罩，错峰乘坐，尽量避免与多名乘客同乘；

尽量减少在电梯内、电梯间使用手机、打电话或谈笑；

尽量不用搭客电梯搬物品；

携带卫生纸、手套或其他可隔绝物品，按电梯按钮后，物品要妥善处置。

避免用手去擦或摸口、鼻、眼，触摸电梯或公共物品后，及时洗手。

（广州日报全媒体记者何雪华 通讯员粤卫信、粤疾控）