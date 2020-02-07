零下30度的巾帼战“疫”

已经立春，内蒙古呼伦贝尔的最低气温却是零下32摄氏度，最高气温也仅有零下23摄氏度。连日来，在呼伦贝尔抗击疫情的一线，处处都能看到女性的身影，她们不畏严寒，为冰冻的大草原带来了巾帼温暖。

满洲里市人民医院急诊科是一支年龄在30~40岁的年轻队伍，承担了24小时的发热预检分诊工作。室外零下30多摄氏度，每天进出急诊的人流不断，冷风顺着敞开的大门灌入大厅，预检分诊的护士一站就是好几个小时。为了陪送发热病人到发热门诊就诊、防止漏诊，医务人员有时就在外面穿脱防护服，护士侯蕾的手被冻得红肿脱皮。一趟接一趟的转运任务，让这些年轻人还没来得及喘口气，就又穿上防护服、戴上护目镜、口罩、手套，全副武装和同事们继续奔走。

牙克石市人民医院是市里唯一一家定点医院，市妇联千方百计自筹资金，为奋战在前线医务工作者的家属采购了日常防护用品，为他们的孩子选购了一批图书，希望医务人员的家属切实做好自身防护，孩子们能安心在家读书学习。

鄂温克旗妇联全面动员巾帼脱贫示范基地、巾帼创业就业示范基地为疫情防控出力，得到了积极响应。鄂温克旗达刊民族手工业牧民专业合作社、巴彦塔拉乡“达古日艾满”家庭牧户游纷纷捐款。鄂温克旗艾罕民族服饰店负责人用医用纱布连夜缝制了纱布口罩，并购买食品送到了疫情防控条件艰苦的站点。（记者王永钦）