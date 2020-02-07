两部门联合推动提高新冠肺炎诊断效率

记者2月6日从国家发改委获悉，国家发改委会同国家卫健委于5日召开全国发改、卫生系统电视电话会，指导各地有效调动疾控中心、医疗机构、第三方机构等检测力量，加快实验室改造升级，配置检测必须设备，千方百计提高新型冠状病毒感染的肺炎诊断效率，确保疑似病人第一时间得到及时检测，最大程度为临床治疗和联防联控工作争取宝贵时间。

会议督促各地积极探索扩大检测筛查范围，针对医疗观察和居家观察人员，尤其是重点项目和重点企业复工人群组织筛查，大幅缩短观察时间，保障复工复产疫情防控需要。鼓励各地采取10人样本合成1个样本送检等创新方式，提高筛查速度，降低筛查成本。（记者富东燕）

湖北地区诊断不再依赖核酸检测

新华社武汉2月6日电（记者 黎昌政 廖君）《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》，将“疑似病例具有肺炎影像学特征者”作为湖北省临床诊断病例标准，这提示湖北地区新型冠状病毒诊断不再依赖核酸检测结果。

日前，武汉大学中南医院医学影像科副主任张笑春教授在朋友圈发布“强烈推荐CT影像作为目前新型冠状病毒感染的肺炎首选诊断方法”言论，引起社会广泛关注。

“这是根据医学科学和临床经验所得。”张笑春5日对此公开说明，“病毒核酸检测是最终确诊新型冠状病毒感染的肺炎无创诊断的金标准，然而检测结果‘CT阳性、核酸阴性’的结果，可能影响临床排查。目前核酸检测特异性高、敏感性偏低，不排除存在部分假阴性。”

她认为，新型冠状病毒被发现不久，检测和诊疗还需要一个认识的过程，加上核酸试剂盒研发时间较短，现有采样人员紧缺，检测时间相对较长等因素，短期内对大量密切接触、家庭留观及高度疑似患者检测排查存在一定困难。

“CT检查方便、快捷、直观，在基层医院易于普及。虽然CT只是辅助诊断手段，但在防控形势严峻的今天，武汉等地区的防控必须采取‘不放过一个’的非常规手段，减少交叉感染。”张笑春说。

张笑春提醒，CT阳性和病毒核酸检测阴性的患者，也要被纳入隔离治疗，非常时期“宁错勿漏”，即使是其他病原体肺炎，也会因为及时治疗而受益。这样才能尽快控制传染源、切断传播途径，使尽可能多的人不被感染，感染的无症状患者能及时被发现和及早治疗。

武汉大学中南医院医学影像科主任，中华放射学会神经学专委会副主任委员徐海波教授表示，CT既是专业手段，也是循证工具；既是诊断者，也是评价者。CT作为快速诊断有特有优势。在湖北等疫情严重地区，CT筛选或将成为诊断新型冠状病毒感染的肺炎的首选方法。