为打赢疫情防控阻击战注入强大信心和力量

“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”“最关键的问题就是把落实工作抓实抓细”“同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头”……习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话，为打赢这场疫情防控阻击战注入了强大信心和力量。广大干部群众表示，要按照习近平总书记重要讲话要求，贯彻落实党中央决策部署，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战。

全力以赴，以扎实工作牢牢掌握疫情防控主动权

时间就是生命，防疫就是责任。

这段时间以来，武汉市金银潭医院南四病区成了护士长吴静的“家”。她每天穿梭在不同的病人之间，最多时候要同时负责管理48个病人，疫情的严峻让她没有时间去顾及家里的老人和生病的弟弟。

“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，习近平总书记的话让我倍受鼓舞、信心更足。”吴静说，将继续坚守奋战，同时间赛跑，全力以赴救治患者，拼尽全力赢下这场与病魔的较量。

疫情防控处在关键时期，需要各地压实责任，采取更加周密精准、更加管用有效的措施。

广东是外出务工人员流入大省，正值春运返程期，防控疫情形势严峻。广东省交通运输厅联合公安、卫生部门在全省省界高速公路、国省道等设立联合检疫站，加强疫情入口防控。

这两天，处于湘入粤枢纽点的粤北省界联合检疫站阴雨连绵，前来增援防疫工作的开阳高速路政大队副大队长许佳生，已在此值守了11天。作为“疫情防控党团支援队”的一员，许佳生说：“最关键的问题就是把落实工作抓实抓细。我们一定听从指挥，恪尽职守，为打赢疫情防控阻击战贡献力量！”

习近平总书记在讲话中提出“让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线”，这让浙江宁波市委组织部副部长朱志坚印象深刻。他表示，在疫情面前，市县两级50%的机关企事业单位工作人员下沉到乡镇街道、农村社区、交通卡口等处，确保一线防疫“火力”不减。“目前宁波已有11.6万人次的机关干部参与到人员排查、值班巡查、志愿服务等工作中。”

2月5日清晨，河北廊坊市广阳区政府办工作人员刘承佩正在区疫情防控指挥部坚守着，眼里布满血丝。自从疫情防控阻击战打响以来，刘承佩就没有回过家。妻子何敏娥同在区疫情防控指挥部工作，但每次见面两人说不了几句话就各自忙碌去了。

“就如习近平总书记所说，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。接下来，我们将进一步增强全民参与的主动性，做到群策群力、群防群控，切实做到防输入、防传染、防扩散，坚决打赢这场疫情防控阻击战。”刘承佩说。

众志成城，筑起抗击疫情强大后盾

这是一场没有硝烟的战争，众志成城、团结奋战，是赢得战役的硬核力量。

在福建厦门市同安区弓立（厦门）医疗用品有限公司里，工人们正在封闭生产车间内忙着上料、缝制、包装，平均每班员工每天工作11个小时以上。“中央要求保障医疗防护物资供应，我们责无旁贷！”公司经理闻显镜表示，为了支援一线，工人们都在全力以赴，力争一周之内口罩日产量达六七十万只。

“我们每天召开物资调度会，做到物资不能在仓库过夜。”陕西省工信厅消费品工业处处长张康宁说，按照中央要求，陕西迅速组织防疫物资相关企业开足马力生产，陕西18家列入重点企业名单的企业均已进入满负荷生产状态。

习近平总书记指出，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。

5日傍晚，重庆江北国际机场货运站场，一架从韩国起飞、满载着用于病毒防护医疗物资的货机平稳降落，从卸货到出关全程走绿色通道。连日来，多批医疗物资通过重庆机场的绿色通道抵达抗疫最前线。

“中央要求坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，为了保障应急医疗物资快速交付，我们对机场货站处置等相关费用进行免除，并加强与海关、边检等部门沟通协调，保证货物第一时间查验、通关，及时送达第一线。”重庆机场集团党委书记、董事长谭平川说。

坚定信心，同心战“疫”。

疫情发生以来，医疗物资需求不断增大，一直加班加点生产医用防护服的瑞安森（天津）医疗器械有限公司遇到了资金问题。中国建设银行及时伸以援手，500万元贷款很快到账，帮助企业顺利采购到一批原料。

“只要全国上下齐心协力，众志成城，没有战胜不了的病魔，没有跨不过去的沟坎。”建行天津静海支行副行长杨子先说。

全面统筹，切实维护正常经济社会秩序

5日下午，天津聚家乐生鲜超市堤南道店，新鲜的蔬菜水果和各类生鲜摆满货架，几位戴着口罩的顾客正在挑选。为应对疫情影响，天津市加大了外埠蔬菜调入量，2月以来的日均进货量达4500吨以上，蔬菜批发、零售价格都较为稳定。

“我们正在积极开展蔬菜生产调度和组织抢种工作，后期如果没有极端天气状况，蔬菜生产供应将逐步向好。”天津市农业农村委员会总农艺师张建树很有信心。

疫情防控绝不能松懈，经济发展也要保质保量。

“中央要求在加强疫情防控的同时，努力保持生产生活平稳有序。这是我们战胜困难的信心体现。”东吴证券董事长范力表示，将发挥行业优势，积极向社会传递理性观点，为资本市场稳定发展和服务实体经济贡献力量。当下，东吴证券正在抓紧贯彻苏州市支持企业“苏惠十条”措施，支持企业克服暂时的流动性困难，全力推进科创板服务，主动对接服务生物医药等企业。

“我们刚刚成功签订一项协议，确定了一个投资约5亿元总部经济项目。”辽宁沈阳沈北新区区委书记闻然这个春节过得格外忙碌，每天通过电话、微信联系重点企业和投资项目。沈北新区制定实施疫情防控和生产复工举措，为全区300多家规上企业“一企一策”细化方案，采取区领导干部包保措施，有秩序推进复工。

切实维护正常经济社会秩序离不开公平的市场环境。

召开价格稳控提醒告诫会50余次、出动价格执法人员2万余人次、检查各类市场主体2万余家……贵州省市场监管局局长阳向东说：“中央部署依法严厉打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，我们在执法过程中对利用疫情进行串通涨价、哄抬价格等行为绝不手软。”

保持生产生活平稳有序，政府营造环境，企业积极应对。

“我们一方面抓紧技术研发、做好战略梳理，另一方面做好内部行政后勤保障，为复工做准备。中央部署了很多对企业的支持措施，中国经济长期向好的发展态势不会改变，我们有信心战胜疫情带来的冲击。”科大讯飞董事长刘庆峰语气坚定。

（记者李延霞、刘慧、吴雨、侯文坤、齐雷杰、刘惟真、李浩、蒋成、张紫赟、石庆伟、顾小立、秦宏、韩振、田建川、毛鑫）