客运场站乘客体温超标将第一时间移交

当前，春运返程高峰在即，有序恢复道路运输服务，确保春运安全平稳，迫在眉睫。2月6日，国务院联防联控机制新闻发布会召开，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。

交通运输部运输服务司副司长蔡团结介绍，截至2月5日，春运旅客运输量达到13.18亿人次，同比下降35%，公路客运10.7亿人次，同比下降36.3%。初五以来，春运每天的客运量平均在1300万人次左右，同比下降了80%以上。蔡团结预计，春运后半程客运总量在4亿人次左右，同比下降约70%。

针对人员返岗将增加流入地的疫情风险，蔡团结表示，交通运输部将针对返程大客流，做好交通运输工具和场站的消毒、通风和卫生清洁，加强客运场站进出站乘客的测温，如果超过37.3摄氏度，第一时间移交卫生健康部门。控制交通运输工具客座率，做好乘客信息登记和溯源工作，确保交通运输工具上一旦发现疑似病例或确诊病例，能够第一时间找到同乘的其他旅客。加强途中及事后的疫情防控。乘客在运输途中出现发热等症状，要到车厢后部的应急区域临时隔离，并以最快的方式将乘客送到留验站。

民航局运输司司长于彪介绍，自1月24日航空公司实行免费退票政策以来，旅客大量退票，截至2月4日，总共退票累计已经超过1300多万张。同时，从今年春运整体情况来看，受疫情影响，民航客流量下降比较明显。从最近一周来看，航空公司大量削减航班，航班总量仅相当于去年的近一半，客座率不足45%，去年同期旅客客座率达到90%。同时，预定数据显示，正月十三到正月十九，平均订座率也仅为30%左右，每天的订票量相当于去年同期的40%左右。

综合几组数据，民航局判断，今年民航不会出现像往年一样的返程高峰，但是节后会出现小幅波动。（记者周韵曦）