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大理就暂扣重庆口罩一事向社会公开道歉

2020年02月07日09:01 来源：中国青年报

　　针对云南大理“暂扣征用”重庆口罩一事，大理市2月6日晚发布通告称，对大理市卫生健康党工委书记、市卫生健康局局长杨砚池给予免职处理，对大理市工信和科技局党组书记、局长方虎给予政务记过处分。今天下午，云南大理市召开关于暂扣口罩一事新闻发布会，就暂扣口罩一事向社会公开道歉。

　　据大理市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部通报，1月25日，大理市确诊第一例新型冠状病毒感染的肺炎患者。为应对疫情，大理市紧急启动重大突发公共卫生事件I级响应。为解燃眉之急，大理市在货物检查中对随车手续不全的口罩进行了暂扣，对全部暂扣的598箱口罩进行有偿应急征用，并将暂扣的口罩分配到辖区内各医疗机构、乡镇、街道、社区、公安、交警、交通、小区保安等疫情防控工作人员。

　　对于前期暂扣口罩一事，该指挥部表示，诚恳地向社会各方表示道歉，对造成的影响进行深深的反思与检讨，对相关人员将进行严肃处理，恳请各方给予谅解。

　　该指挥部称，为妥善处理好被征用口罩的善后工作，大理市成立了工作专班，主动与被征用主体进行沟通。一是对暂扣还未使用的口罩，能退回的将全部退回被征用主体；二是对已经使用不能退回的，通过沟通达成有偿征收协议的及时给予补偿；三是对已经使用，不能退回的，被征收主体又需要口罩的，将尽快补齐后退回。

　　目前，大部分被征用主体对此次有偿应急征用表示理解，已兑付征用补偿款99.03万元，补偿工作正在开展中。同时，在接到《重庆市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组医疗物资保障组关于商请放行暂扣物资的函》后，大理市及时与重庆方进行沟通，已于2月5日达成共识，将对暂扣口罩予以全部放行退还。

　　据悉，云南省应对疫情工作领导小组指挥部已对大理市政府及大理市卫生健康局征用疫情防控物资予以通报批评，责令立即返还被征用的物资。通报要求，全省各地各部门要以此为戒，深刻汲取教训，讲政治、顾大局，决不允许类似事件再次发生，若有发生，将严肃追责问责。（中青报·中青网记者 张文凌）

(责编：许晓华、李轶群)


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