新疆喀什地区5000余名医生扎根基层开展疫情防控

在新疆喀什地区，除了有抗“疫”医疗队“逆行”奔赴湖北支援，还有众多医务工作者“留守”当地，他们下沉到基层的另一个“战场”，守护当地群众的身体健康。

2月1日前后，喀什地区各地医院上千名医务工作者纷纷请战奔赴抗“疫”一线。“健康所系，生命相托，安宁在心，守护家园，护佑健康，我们已做好了准备，随时听从组织的召唤，奔赴疫情防控一线贡献力量。我们定当不负重托，不负韶华，不负人民……”响彻云霄的请战声，是疫情防控工作开展以来，新疆喀什地区第一人民医院，疏勒县、伽师县、莎车县和塔什库尔干县等人民医院下沉医疗队员的真实写照。

在请战书上郑重写下自己的名字，按下红手印，纷纷表决心、亮态度，喀什地区下沉医生做好了随时为人民群众生命健康牺牲一切的准备。

“哪里需要我们，我们就去哪里，疫情防控非常时期，我们不做任何选择，群众健康高于天。”新疆喀什地区第二人民医院消化内科医生王义霞道出了所有坚守基层医生的心声。

在喀什市多来提巴格乡琼库勒贝希村，村民阿布力米提·木沙因患高血压、脑梗塞半身偏瘫，行走不便，1月初，在王义霞的帮助下，为老人申报了慢性病报销待遇。近日，王义霞还托人给老人带来了治疗后遗症的药物。在疫情防控的关键时刻，王义霞还不忘抽空到家里看望老人，为其测量体温，给全家人宣讲疫情防控知识。“有共产党派来的好医生指导，我们对疫情防控有了更大的信心。”阿布力米提说。

为守好基层疫情防控的第一道防线，喀什地区5180名下沉医生从基层街道（乡镇）、村（社区）开始，党员领导干部带头分村包联，对来自疫区的游客和返乡人员开展彻底摸排，确保不漏一人，做到早排查、早发现、早报告、早隔离、早治疗。各街道（乡镇）、村（社区）召开紧急动员部署会，通过宣传栏、微信群等多种渠道，第一时间向群众传播防控知识，将疫情防控工作延伸到“最后一米”“最远一家人”。

本应春节前轮休回家的新疆喀什地区第二人民医院下沉医生黄鑫主动请缨留了下来，凭她多年的职业经验，越是疫情防控的关键时刻，基层百姓越需要“白衣天使”。和黄鑫一样在乡村工作的医生都放弃了轮休，留在了基层，留在了百姓最需要的地方，为护佑百姓健康、打赢疫情防控阻击战战斗。

“戴口罩、勤洗手、常通风、少出门，引导村民做好自我防护，不能给疫情任何可乘之机。”2月1日，黄鑫和喀什市浩罕乡艾来提村村医古丽克孜·巴克一遍又一遍入户给村民宣讲疫情防控知识及注意事项，提高村民的安全防护意识。黄鑫和她的队友已在村里连续工作了十多天。

疫情防控不能有丝毫马虎，要群策群力布下防控的“天罗地网”。喀什地区下沉的医疗队员迅速了解各自包联村的底数，同“访惠聚”工作队、村干部一边入户宣讲，一边排查高血压、糖尿病、冠心病等基础病患者，挨家挨户为村民量体温，做到疫情防控底数清、情况明。

“黄医生每天来家里给我测血压、量体温，还给我宣传防疫小知识，有地区医院来的专家，我就放心了，我会按医生说的做，待在家中。”喀什市浩罕乡艾孜来提村的吐尼沙·艾合台木老人满脸感激。

在做好基层疫情防控工作的同时，喀什地区5180名下沉医生还积极开展“师带徒”活动，指导基层村医提高疫情防控能力，掌握常见病的诊疗手段，规范慢性病管理和随访。“强有力的宣传和逐家逐户的排查，不但加强了村民的防控意识，而且为疫情防控实现全覆盖奠定了基础，有百姓的积极配合和干部职工的不懈努力，我们对打赢疫情防控阻击战信心满满。”黄鑫说。（记者 王江平 颜春燕 潘彦云）