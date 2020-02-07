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“火神山”买柜子？我们捐！（众志成城控疫情）

记者 毕京津

2020年02月07日08:50 来源：人民网－人民日报海外版

“一笔紧急订单！” 1月29日上午，袁晓宁接到武汉分公司电话。得知订货方是火神山医院项目建设指挥部，他回复武汉同事：“这哪能卖给人家，要捐！”

作为河南省洛阳市伊滨区一家钢制家具企业负责人，他非常明白，现在不是生产季，找工人现做肯定来不及。他想买货去捐，会计算了算账，公司现钱不够。要不在微信群里问问？叫上大伙一起凑凑。

“各位老板、同行，上午火神山医院项目建设指挥部联系我，说需要一批文件柜……”抱着试试看心态，他编了一个长信息。没想到，帖子刚发完，手机就“炸”了。

“哥，你要的柜子我这有几十台，全捐了！”堂弟袁晓兵看到消息，第一时间回复。

“我们公司可以出30台，随时提货送货。”一个刚刚添加好友的企业老板发来联系方式。

“俺公司不产这些，柜子上的滑轨我们提供终身保修。”一些不生产文件柜的企业也想参与。

微信接着微信，电话连着电话，来自亲友、合作伙伴和陌生人的回复大量涌来。一些正在休假的企业行动起来，查储备、验库存、整型号、调货物……

截至当晚9时30分，订单所需物资全部筹备完毕！

东西备好了，怎么送过去？

“你要是卖给人家，我们没车；你要是捐的话，我们免费送！”物流公司的回应也很干脆……

(责编：李轶群、许晓华)


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