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防控疫情 网民在同行

李 贞

2020年02月07日08:49 来源：人民网－人民日报海外版

漫长的假期里，所有人都关注着网络上关于疫情的动态。要赢得这场战役并不轻松，但我们必将全力以赴。党和政府采取了最彻底、最严格的防控举措，普通网民也在时刻关注疫情动态，尽上自己的一份力量。网上网下，所有人都在为这场战斗加油鼓劲。

千千万万的网民感动于一个个英雄事迹。那些在抗击疫情中涌现的感人故事汇聚成了最动人的歌，让无数网民坚定了必胜的信念。无论是年事已高但仍然奋战在抗疫一线的钟南山院士、李兰娟院士，还是一批批支援湖北的医生、军人，他们疲惫的身影、暖心的鼓舞治愈着网民们心中的不安。在线“云监工”全程看见武汉火神山医院的落成，更让大家深感中国速度的强大。

网络技术的发达，也帮助了人们更及时准确地获取疫情信息。“疫情地图”让人们更直观地看到感染人数的变化，在线就诊帮助轻症患者及时做诊断，“微博超话”也成为了患者分享求助信息和捐赠物资的大平台。在互联网的帮助下，全民参与，让抗击疫情更为高效。

中华民族是从艰难困苦中走过来的。中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。这场战役中，万千网民正在同行。

(责编：李轶群、许晓华)


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