风雨同心战疫情 众志成城守平安

2月5日，位于武汉市江汉区武汉国际会展中心的“方舱医院”正式启用，接收新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者。这座“方舱医院”名为江汉方舱医院，床位数1600张。图为一名患者在江汉方舱医院对医护人员表示感谢。

新华社记者 熊 琦摄

在宁夏银川市一处高速路口检查点，工作人员对过往车辆人员进行信息登记。

新华社记者 王 鹏摄

2月4日9时许，武汉火神山新型肺炎专科医院正式开始接诊新型冠状病毒感染肺炎的确诊患者。在“央广军事”微博发布的视频中，十辆负压救护车载着50名患者有序停至火神山医院通道口，被身着防护服的医护人员用转运车床或轮椅送至医院内部。截至2月5日，该视频点击量已达367万次。

近段时间以来，网民持续关注疫情防控的相关话题。与新型冠状病毒感染肺炎确诊病例相关的微博话题热度居高不下。截至2月5日，话题累计阅读量高达138.8亿次，讨论次数已达274.2万次。百度、新浪新闻、丁香医生微信公众号等多个平台推出实时更新的“疫情地图”，方便网友时刻掌握疫情动态。

医者仁心，最美逆行

今年春节，当大多数人都在为防控疫情而居家隔离时，也有人逆行投身这场没有硝烟的战场，他们的无私奉献令网民动容。

“没什么特殊情况，不要去武汉。”疫情蔓延时，中国工程院院士钟南山向公众发出紧急呼吁，但他自己却坐着列车奔赴湖北。84岁的他临危受命，出任国家卫健委高级别专家组组长。一张钟南山倚靠在高铁餐车座椅上闭目休息的照片，在互联网上“刷屏”，让许多人流下眼泪。“新华视点”微博评论道：“中国传统文化里，有一种称谓叫‘国士’，形容那些才德盖世之人。此刻，我们庆幸，也自豪，国士仍在。”

奋斗在一线最辛苦的，是广大医护工作者。“若有战，召必回！”多地医生请缨战役，驰援武汉。

微信公众号“共青团中央”发表文章《今日除夕，英雄逆行：你挺身而出的模样，一如从前》，汇总了上海、江苏、四川、北京、广州等多个地区的逆行故事。一张张医护人员按下手印的“请战书”、报名时的聊天记录，以及退休医生的积极响应，广大医护工作者的勇敢姿态成了让人民群众最安心、暖心的“定心丸”。网友“小兵”评论说：“一方有难，八方支援，武汉加油！中国加油！”

南方医科大学附属医院曾奉命组队赴北京小汤山抗击非典，做出了突出贡献。今年，近千名医护人员放弃休假，随时准备回到工作岗位。1月23日，“人民日报”微博发布了这支队伍提交的“请战书”，话题立刻登上热搜。截至2月5日，已有26万网友点赞此微博，相关话题“小汤山抗非典医生请战”已有8024万次阅读量。微博网友“飞天袋喵”说：“一个个手写签名和鲜红手印密密麻麻聚在一起，让人心中涌起感动，致敬！”

2月2日，山西第二批援鄂医疗队出征驰援湖北。新华社客户端发布了一则“大爱传承：父女时隔17年接力出征”的视频。66岁的王卫国把做医生的女儿王婷送上前往武汉的飞机。17年前，王卫国的母亲也是这样将他送上抗击非典的前线。时光改变容颜，却带不走人间大爱。网友“婏熙”评论：“传承，是一群孩子学着大人的样子，逆风前行。”

越来越多的医护人员写下了逆行的誓言，吹响了出征的号角。他们乘坐飞机、高铁集体抵达前方的照片在网络上热传，网友纷纷点赞致敬。“17年前的非典，是医护人员冲在最前；17年后的今天，又是他们最先面对危险。”网友“宅就是为社会做贡献”说：“哪有什么岁月静好，不过是有人替我们负重前行。如果这世上真有守护神，那一定是医生的模样。”

不舍昼夜，勇担重责

2月4日，首批转运患者抵达武汉火神山医院。当日，“央视新闻”微博转发一则视频，一名患者在转运途中说，“医护人员最辛苦！”微博网友“来一碗鱼丸粗面咩”说：“你们快快好起来，才不辜负他们的辛苦。”

一名患者转院至此后，用视频记录下病房的环境：各种设备都很完善，还有全新的病号服和拖鞋提供。他说这里“条件好得超过想象”，网友纷纷祝福他早日康复。

如何在短短十天内建起这样一座医院，牵动着无数网民的心。几千万网友化身“监工”，盯着武汉火神山、雷神山医院的施工直播间，在线看“直播造医院”。网友评论说：“这不是一场单纯的工地直播，而是抗击疫情的希望，大家都希望能够快点，更快点。”

建设者们克服重重困难，完成3.39万平方米高标准医院交付，打出了一场漂亮的防疫仗。微信公众号“人民日报”发表《报告“云监工”！20200202，火神山医院交付！》一文，总结了从除夕至大年初九的武汉火神山医院的建设进程。名为“Yan”的网友说：“果然不负我‘监工’了这么多天。终于完工了，加油！”网友“张无忌”留言：“这就是中国速度，这就是万众一心、众志成城的力量！为生命争分夺秒！”

微信公众号“人民日报”还发布“子弟兵天降火神山”系列海报，截至2月5日，有6.8万个网友点亮“在看”。网友“幸运草”许下心愿：“冬将尽，春可期。山河无恙，人间皆安！”

继新建火神山、雷神山两所专科医院后，武汉还在继续建设“方舱医院”，收治轻症患者。截至2月4日晚，武汉“方舱医院”扩容至11家，接诊床位增至万余张。

2月5日，“央视新闻”微博发起了直播，带领网友探访洪山体育馆“方舱医院”。院内共设800张床位，即将迎接第一批患者。该直播发布仅5个小时，就已有453万次累计观看量。网友“咸蛋黄啵啵兔叽包”发现了这里的小细节：“病床上的被子色彩丰富，有助于让人心情放松。”

战“疫”行动，多措并举

2月4日，人民网发表评论《疫情防控要坚持全国一盘棋》。文章指出，坚持全国一盘棋，就要上下连成一条心、拧成一股绳，劲要使好，力要用全。防控疫情不是哪个部门哪个地区所能单独完成的，打这种大仗、硬仗，最需要凝心聚力，形成合力。在各自的岗位上，守土有责，守土负责，守土尽责，扮演好自己的角色，发挥好自己的优势，朝着同一个方向前进，不实现目标绝不罢休。“国家有难，匹夫有责”，不少网友留言支持。

疫情防控形势严峻，湖北以外，各地也接连推出“硬核”举措，多方积极响应。

在一些乡镇，基层干部通过大喇叭等形式进行宣传，用接地气的表达，呼吁居民们做好防疫，戴好口罩，减少串门。微信公众号“人民日报”发布了网友记录的家乡疫情宣传的视频，或“温柔”或“霸气”，风格迥异但效果显著。网友“风雨无阻”说：“大喇叭一吆喝，大爷大妈立刻戴上了口罩，防范意识大大增强。”

河南网友纷纷晒出收到的防范疫情提示短信。截至2月5日，微博话题“河南硬核”阅读量高达9.4亿次，相关讨论已有31.9万次。网友“COLA仙女”留言：“这次真的要表扬河南的各项举措。”

在内蒙古呼和浩特草房子村，用无人机宣传防疫的视频也火了。当发现一名未戴口罩的老人出门时，无人机隔空喊话“奶奶，看见你了，不戴口罩别乱跑”。这则视频迅速走红网络，网友直呼“好先进啊，建议推广”。

各企业也在疫情期间联手推出多项举措，共克时艰。

近日，针对电商订单大增，而餐饮企业暂时休假，员工赋闲待业的不平衡，阿里巴巴旗下盒马鲜生和多家餐饮企业一拍即合，达成合作。截至2月5日，已有近30名青年餐厅员工在北京盒马门店上岗，有超过400名云海肴员工在北京、上海、杭州等门店上岗。这一举措推出后，被网友称为“共享员工”，获得了广泛好评。