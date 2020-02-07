风雨同舟  合力抗疫——香港社团、机构和市民慷慨捐输

2月5日晚，香港中国企业协会向香港医疗人员总工会捐赠1万个口罩及维生素等物资，并送上心意卡，为坚守岗位的香港医护人员打气。

（供图：香港工联会）

疫情牵动着广大香港同胞的心。连日来，一批香港社团、机构和人士率先行动，陆续向内地捐款和物资，并在香港开展形式多样的防疫工作。

从捐资千万到几箱口罩，他们能力有大有小，却都奉献着关怀社会的爱心，同时展示了香港建设力量集腋成裘、共同抗疫的意志。

社团合力，聚沙成塔

2月3日，香港福建社团联会主席吴换炎、荣誉主席林广兆等前往香港中联办，把300万港元支票捐赠给中联办赈灾专户。该会早前发动捐款捐物，得到热情响应，相关行动仍在持续推进中。福建省港区政协委员联谊会1月28日就发起捐赠，短短两天多收集善款和物资价值超过700万元人民币。

本报记者在几个社团的群组里看到，会员踊跃响应捐款，有人一出手就是10万元（港币，下同），从事装修的钟先生捐款1万元，社团干事一笔笔登记核对“银行入数纸”……

香港江西社团（联谊）总会已向江西等地捐款2000多万元，防护口罩39万多个，还有一批眼罩、防护衣等。香港海南社团总会2月4日向家乡海南发送首批物资，包括体温探测计、护目镜以及10万个口罩等。

香港侨界社团联会收集到捐款100多万元，助力内地抗疫，同时积极向特区政府支持医用口罩、防护服、床单等医疗物资。香港黑龙江经济合作促进会捐赠1.5万个口罩给香港多家儿童医院。

疫情持续，香港防护物品也严重短缺。近日，香港义工联盟斥资1000万元购买防疫用品，通过多个途径免费派发给市民。信和集团送出3.6万个外科口罩给香港各区居民，希望出一份力，守护健康。

民建联、工联会获团体捐赠8万个口罩后，立即在全港多个地点免费派发。民建联正努力接洽各地供货商，届时向市民赠送口罩。工联会理事长黄国表示，准备建立口罩工厂，发挥工会互助互爱的精神，只要大家团结一致，一定能战胜疫情。

汇聚力量，聚沙成塔。新成立的“九龙齐心抗疫连线”，为区内市民提供防疫物资和生活必需品，首阶段陆续采购到55万余个口罩，签订6万余支洗手液订单。3月6日香港各界人士成立的“全港社区抗疫连线”，将展开10项行动，推动官员、市民、专家、医护等齐心合力，击退疫情。

企业捐输，各尽其能

疫情发生后，香港一批大企业积极履行社会责任，捐款筹物各尽其能。较早时，世茂集团、恒基兆业、太古、新世界中国、立桥保险、英皇集团、中国生物制药公司等分别宣布捐赠千万元款项或物资，驰援疫情多发地区，部分则用于香港本地防疫。

近日，港区全国人大代表、禹洲集团董事局主席林龙安宣布设立1500万元专项基金，支持疫情防控工作，并已向湖北省捐赠首期500万元。旗下禹洲商业则主动把租金减半，与商户携手共克时艰。

香港恒隆地产集团宣布，拨款人民币1000万元成立基金，支持内地和香港抗疫。同时，向内地商场租户提供3星期的租金减半，以纾缓租户的营运压力。

基因港（香港）生物科技公司2月初宣布，捐出1万双手套、3.4万个口罩、数千套消毒液和测温仪，发往多地的医院。同时，“基因港”将捐出旗舰店销售额的10%，支持药物和疫苗研发机构。

近日，香港太平绅士林雄申捐赠的第一批40万个口罩运抵福州。林先生四处寻找口罩生产企业，下了100万个的订单后，为了提高生产运输效率，专门派遣员工常驻厂家督办。

香港中资企业走在了防疫抗疫和稳定香港经济民生的前列。中银香港推出5项金融服务措施，支持抗疫防疫。华润万家、华润五丰、华润物流等企业，善用合作伙伴资源筹集物资，保障民生供应。在港拥有97家门店的华润堂多方备货，以平价供应大批医用口罩、酒精搓手液等，还订到医用口罩400万个。

守望相助，同胞情深

疫情期间用水量大增，粤海集团全力保障对港供水，旗下粤海水务增配供水抢修专车，加强水质监测，确保疫情期间“零事故”；广南集团多渠道保障生鲜物资供港，高峰时一天供应活猪超过1000头，占供港活猪57%的市场份额。

近日，华润集团捐赠的1.2万个口罩送到了西九龙的社区。深水埗翁先生家仅有几个口罩，为了节省，就读小学的女儿及翁先生很少外出，翁太太偶尔出去买菜，口罩用后喷些酒精，下次再用。当一家人见到中资企业探访者送来的口罩，都露出开心的笑容，连说这是雪中送炭。

2月5日晚，香港中国企业协会旗下多家中资企业代表把1万个口罩等防疫物资赠送给香港医疗人员总工会，为坚守岗位的广大医护人员加油打气。“医总”主席潘佩璆表示，目前香港医管局辖下7万名员工，当值率达到九成四。

许多香港市民也积极行动。高女士是一家国际酒店品牌的创办人，为求购口罩支持内地，一口气忙了6个小时，目标是50万个，才买到5万个。她问本报记者：“有没有渠道买到N95？有多少要多少！”急切之情溢于言表。

坊间紧缺口罩之际，一位香港女子在海外购得3000个口罩，在港九新界3个地点派发给街坊。一家香港旅行社从海外搜罗了4万个口罩，由领队、导游像“蚂蚁搬家”带回香港，连日派给市民应急。旅行社执行董事禤国全说：“我的初心，只是在最困难的时期，尽自己能力帮助别人。”

（本报香港2月6日电）