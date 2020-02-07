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控制客座率 预留隔离区

防止疫情通过交通运输工具传播

2020年02月07日08:49 来源：人民网－人民日报海外版

记者从今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：截至2月5日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例28018例，现有疑似病例24702例。全国累计报告的确诊病例数已连续两天超过现有疑似病例数，说明检测能力提升，疑似病例明确诊断或排除的速度加快。

近期受疫情的影响，许多外国航空公司暂停了中国的航线航班。对此，民航局运输司司长于彪介绍，民航局出台多项措施。一方面，民航局要求各航空公司克服困难，力争保证国际航线“不断航”。国航正在申请开通国外串飞航线，可同时飞国外几个城市。另一方面，民航局密切同外交部协同配合，加大公共外交力度，相继向70余个通航国家民航主管部门紧急发函，表明我国在出境航班及海关检疫方面主动采取的积极防疫措施，打消不必要的担心，同时合理审慎出台管制措施。他表示，接回滞留海外的旅客是近一段时期的主要“刚需”。自从疫情发生以后，民航局在驻外使领馆的大力协助下，和文旅部门密切合作，已经组织了12架次加班包机，接回滞留海外的湖北籍旅客1500多人。

随着大家陆续返岗、学生回校，返程客流高峰马上到来，将增加流入地的疫情风险。为防止疫情通过交通运输工具传播，交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，一是做好交通运输工具和场站的消毒、通风和卫生清洁。二是加强客运场站进出站乘客的测温，如果超过37.3摄氏度，第一时间移交卫生健康部门。三是控制交通运输工具客座率，为乘客隔位、分散就坐提供空间，同时在交通运输工具的后部区域，预留一部分空间作为突发情况时的暂时隔离区域，避免交叉传染。四是做好乘客信息登记和溯源工作，确保交通运输工具上一旦发现疑似病例或确诊病例，能够第一时间找到同乘的其他旅客。五是加强途中及事后的疫情防控。乘客在运输途中出现发热等症状，要到车厢后部的应急区域临时隔离，并以最快的方式将乘客送到留验站。六是加强一线从业人员的防护物资保障。（记者熊建）

(责编：李轶群、许晓华)


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