全国一盘棋  强大行动力

近日，为了抗击疫情，数千名专家和医护人员集结武汉，拥有上千个床位的火神山医院建成投用，“中国速度”再次成为世界热点。

疫情就是命令，防控就是责任。回望十多天来的战“疫”行动，不难发现：中国全国一盘棋，展示出强大的行动力。应对疫情，各地相继启动一级响应；一些城市需要“封城”，铁路、客运、轮渡、地铁，大家说停就停；医护人员不足、防控物资告急，各地医疗队员放弃假期，火速驰援湖北，生产防护服、口罩等的企业纷纷复工，坚持供应物资；发现疫情防控和物资处置中存在问题，马上督促纠偏。从城市到乡村、从生产到物流、从单位到个人，每个环节紧密配合、环环相扣，构筑起一道道阻击疫情蔓延的封锁线。

信心在胸、行动力强，底气来自制度。一方有难，八方支援。中央绝不会让地方陷入孤立无援的境地，也绝不会纵容关门上锁、截留物资的地方保护主义。同时，中国共产党有9000多万名党员，各级党组织延伸至社会各个领域。关键时刻，党组织总能发挥战斗堡垒作用，统一领导、统一指挥、统一行动；危急关头，党员永远冲锋在前，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众。

信心在胸、行动力强，底气来自人民。强大行动力的背后是付出与牺牲，是中国人民的紧密团结。疫情当前，所有人结成命运共同体、责任共同体，牺牲小我顾全大局。于是我们看到：虽然正值“春运”，机场、车站、码头安静了；正是走亲访友、庆春团聚之时，人们主动减少或放弃外出、聚会，在公共场合都戴上口罩……

有这样坚韧而灵活的制度，有这样优秀而可敬的人民，当它们凝聚在一起，怎能不迸发出强大的行动力？有这样强大的行动力，我们一定能尽快把病毒装回魔盒之中。正是洞见了中国在疫情防控阻击战中的行动力，世卫组织总干事谭德塞高度评价中国采取的措施“不仅有力，而且有效”，认为中国将有效控制并最终战胜疫情。

这场疫情防控阻击战，中国必胜，人类必胜！

（作者为本报高级编辑）