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“加班，我们不要工钱！”（众志成城控疫情）

2020年02月07日08:49 来源：人民网－人民日报海外版

“疫情紧急，医院物资匮乏。急需20位缝纫女工！”1月27日，一条招工消息刷爆了云南昆明富民人的朋友圈。

信息来自富民东元工业园区吉圣祥医药器械有限公司。这家公司1月20日放假，3天后复工，加班加点生产医用防护用品。“一听通知，一些员工立即到岗，除夕当天上班。”感动之余，总经理曹星仍是心急如焚：人还是不够用！

仅有20多名工人，如何应对口罩紧缺？曹星决定发招工信息，他没想到传得那么快。

在朋友圈刷到消息后，东元村村民王谷蕊第一时间报名：“我愿意一直干到疫情结束。”市民李仙做过缝纫工人，也赶来了。“只要工厂缺人，我身边朋友都想做志愿者，不要任何报酬。”一传十、十传百，很快20位缝纫女工招满了。

不止一位员工提出，“加班，我们不要工钱！”连续熬夜赶工，大家眼里布满血丝。曹星决定，给每人每天200—300元不等的补助。“员工有爱心，企业更该有担当。”复产不久，曹星组织员工生产5万只口罩，全部免费送给昆明几家医院。

没有包装袋了，园区内生产包装袋企业马上开工。没有原材料了，政府部门出面协调解决，一切为了全力保障生产。“除夕开始，生产线就没停过。”曹星说。

（本报记者张帆、李茂颖 人民网李发兴、虎遵会）

(责编：李轶群、许晓华)


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