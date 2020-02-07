“我们还好，一直呆在家里没出门，就是今天去了定点超市买菜，都是快去快回。”表姐抱着不到1岁的孩子在微信视频里对我说。

表姐一家4口人住在武昌，从1月23日那天起，她的生活和千万武汉人一样，进入了特殊时期。听到她说身体还好时，我放心了不少。自新型冠状病毒感染肺炎的疫情出现以来，我与湖北老家亲人的视频电话日益频繁，随时都会从他们那里了解家乡城市的最新情况。

而这也是我在北京居家隔离的第14天了，这14天我从没走出家门半步。

疫情来袭

我的家乡是湖北西部的一座地级市，紧挨着长江，双层货轮常鸣笛从江面驶过，驶进三峡深处。这里的人们夏天爱在马路牙子上支起小桌喝凉虾吃烧烤，冬天爱围坐在取暖器旁打麻将嗑瓜子。年味常与窗外风干的香肠、油锅里的糍粑鱼联系在一起。临近过年，我总会想念那个味道。

我是在1月20日被一个电话紧急叫回老家的：外婆去世了。匆匆向单位请完假，我便戴好口罩踏上了返乡之路。那天晚上，新闻播出，专家组正式确认新型冠状病毒传染存在人传人现象，武汉两天内新增136例。我在1月初就听说了这个病毒的名字。“还好我戴了口罩。”我心想。

武汉是我回家的必经之地，我的大学四年也在这个充满烟火气的热闹城市度过。那一天，高铁上约有1/3的人还没带口罩，乘务员亦是。我邻座的一个姑娘也没戴口罩，只是全程十分紧张地用衣服包住口鼻。

就这样，我捂了好几个小时的口罩回到了老家。此时，这座城市看上去还没什么异常，街上三三两两有人戴着口罩。那时，城里的人还想不到，这场以武汉为重灾区的疫情会蔓延到以整个湖北省为中心。

送走外婆，已是1月22日。再看新闻时，全国已有25个省（区、市）出现了新型冠状病毒感染的肺炎，数量也大幅增加。街上戴口罩的人多了，我突然意识到，疫情可能会变得严重，于是赶紧催妈妈去药店买口罩，并建议她取消去亲戚家吃年夜饭的计划。

“没有了，明天早上7点来买吧，越早越好。”药店人员说。

第二天，我妈6点起床，站在队伍的第一个买了一些普通外科口罩，开车挨个给亲戚们送到楼下。当天夜里，武汉封城的消息已然发布。一觉醒来看到这个新闻，内心几乎是“轰”地一声感到不安，赶紧给表姐发消息询问近况。

“我没事，但是孩子有点感冒咳嗽，我很紧张。”

“没事别自己吓自己，按普通感冒先吃药。”我只能安慰她。

自觉隔离

在开车送我去机场的路上，我妈忧心忡忡。车窗外，行人少了很多，大家都戴着口罩，行色匆匆，购物广场和餐厅绝大部分都已关闭。

那一天，黄冈、鄂州、孝感、仙桃等地交通管制的消息陆续传来。这些城市由于离武汉较近，被确诊人数迅速上升。飞机落地北京前，乘务员给每个人发了一张登记表，要求如实填写个人信息和住址。

拖着行李箱回到北京家中，我赶紧脱掉所有暴露在外的衣物，丢进洗衣机，淋上衣用消毒液。又把行李箱和背包用消毒水喷了个遍，把房间地板也拖了一遍。因为养宠物，家里常备消毒水，这个倒是不缺。待到所有的清洗工作结束，我躺在床上刷手机，看到新闻说患病者基本都有武汉接触史，专家建议从武汉或者湖北返乡人员尽量不要外出，最好自行在家隔离14天。

读到这些消息，我立马向单位和社区汇报了我的行程。我知道，我需要自行隔离了。

意识到这点，我先打开冰箱，清了清存货，然后盘点了一下需要购买的东西。既然不能出门了，总得有计划地囤货。在网购时，我均选择“无接触送达”，避免和外卖小哥、快递员等其他一切人见面，是为他人负责，也是为自己负责。

隔离的日子我几乎是每天睡到自然醒，然后照常刷微博和新闻，了解疫情的最新进展。在几个武汉或湖北的游子互助群里，和一些没有回湖北的朋友一同分享信息和喜怒哀乐，帮助转发各类求助。听说有朋友的亲戚一家三口人被滞留在乌鲁木齐，男主人是开长途货车的，带着家属一块儿出行。因为疫情加重，货运到新疆后就无法返回了，而他们一家人也因为经过武汉被隔离，当地政府集中将他们安置在了离乌鲁木齐火车站不远的一家酒店里。身边人的故事总是更能让自己感同身受。看的新闻多了，对这个病毒的了解也越多，也时常思考到深夜。有时流泪，有时愤怒，有时鼓舞。

期盼春光

前两天，妈妈来电话说，小区全部封闭了，买东西得靠电话向超市订货。城市的隔离在加强，病情的蔓延也有望得到抑制。“好好躺在家里不添乱，就算是为国家做贡献了。”我妈在电话里叮嘱道。

隔离在家的日子并不无聊，看电影、看书、玩猫，每天微信向湖北的家人朋友问好已成了日常。一场疫情，让我意识到以前对他们太缺乏关心。同时，对自己的身体也格外关注，定时测量体温，洗手的次数也比以前频繁许多，一瓶洗手液已经用了近一半。

隔离是隔断病毒，阻止病毒蔓延，在这隔离中，我期待春光的灿烂。

最近看了一个有关武汉的宣传片，片子里说到“别怕再等一等，等这个城市重新按下播放键，等地铁里的人多到挤不上这一班，等大排档里吵到必须扯着嗓子说话，等去武大看樱花的人比花还多……”

眼泪一下模糊了双眼，记忆中的湖北味道又袭上心头。是啊，等到那时候，我也一定要回武汉，站在长江大桥上，拥抱这座重新恢复生机的城市。