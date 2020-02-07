来自孔院及合作院校师生的爱与支持：“没有迈不过去的坎”

近日，韩国湖南大学向中国捐赠防疫口罩。

近日，日本汉语水平考试HSK事务局购置了口罩等，寄往中国湖北省高校。

面对突发的新型冠状病毒感染肺炎疫情，来自孔子学院的中外方院长、老师，孔子学院合作院校的相关负责人等纷纷给中国有关机构发来信函，为中国抗击疫情加油，并送上祝福。

“对于你们正在经历的伤痛，同学们从新闻中也了解到了，我们感同身受。”

意大利罗马国立住读学校校长雷亚莱发给中国驻意大利大使馆的信中写道：“纸短情长。谨代表罗马国立住读学校全体师生，向目前正面临艰难时刻的中国人民，表达我们诚挚的问候。对于你们正在经历的伤痛，同学们从新闻中也了解到了，我们感同身受。同时也非常遗憾，罗马国立住读学校10年来一直举办的学生赴北京和上海的学习之旅不得不取消。我在精神上与你们同在，特别希望将内心深处的真情实感和兄弟般的情谊表达出来。在这段日子里，这种情感将我们与一个深爱的国家，紧密相连。我相信，中国人民的意志坚定、坚韧不拔和众志成城会让你们尽快恢复正常生活，迎接一个全新的、充满活力和幸福快乐的未来。”

南非西开普大学校长也表示：“坚定支持，共克时艰。西开普大学及校长办公室坚定支持贵国和贵国人民……在这个充满挑战的时节，所思所想皆心系中国。作为高等教育领域的伙伴和朋友，我们坚定的支持将一如既往。”

“中国是伟大的国家，中国人民勤劳、聪慧、勇敢。因此，我相信你们会渡过一切难关。”

这场疫情也牵动着身在海外的孔子学院中外方院长的心。

罗马尼亚翻译家、布加勒斯特大学孔子学院外方院长白罗米一直关注着疫情发展，她动情地说：“亲爱的中国人民，近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生之后，中国经历困难考验。对此，我们这些热爱中国的罗马尼亚人感同身受。中国是我的第二个故乡，所以我希望一切能尽快恢复正常。中国是伟大的国家，中国人民勤劳、聪慧、勇敢。因此，我相信你们会渡过一切难关。无数罗马尼亚人和你们在一起，希望你们能感受到我们的爱和支持。”

在法国，法属波利尼西亚大学孔子学院中方院长侯琦斌说：“我们孔院地处南太平洋，虽与祖国远隔重洋，但每一位中方教师和志愿者的心都同祖国人民紧紧地连在一起。在这场抗击疫情的战斗中，我们无法像医务工作者一样在一线救死扶伤，身在异国他乡，我们能做的唯有踏踏实实做好自己的本职工作，守护好绽放在世界上的每一朵汉语之花。同时，我们也时刻关注着国内疫情防控工作的进展，为所在国民众能够第一时间了解中国政府和人民众志成城、全力以赴抗击疫情做好沟通工作。”

南非约翰内斯堡大学孔子学院中方院长彭奕说：“我的老家在湖北荆州，离武汉有1小时的火车车程。我在武汉读书10年，很多亲朋好友都在武汉。疫情发生以来，我和孔院的老师一直关注着国内的消息。约翰内斯堡大学的校领导等也多次向武汉和中国表达关切。最让我们感动的是，南非的学生、朋友们制作了两国国旗图并告诉我们，南非和中国站在一起，南非人支持中国。正如我的南非学生所说，中国一定会战胜这场疫情。武汉加油！中国加油！”

泰国海上丝路孔子学院的师生也为中国送上祝福：“春节本应是家家团圆、美满幸福的节日，在海外听闻疫情发生，我们心痛万分。但是看到中国人民都团结起来，众志成城为武汉送去物资，看到在疫情防控一线的医护人员们都在全力以赴，我们深深地为之感动。没有翻不过去的山，没有迈不过去的坎，加油武汉！加油中国！我们一定能赢！作为孔子学院的成员，作为传播中华文化的使者，海上丝路孔子学院一定尽力做好本职工作，理性面对疫情，传递正能量，让泰国人民相信中国能渡过难关，战胜疫情。”

在阿根廷，拉普拉塔国立大学孔子学院中方院长李芳军也讲述了孔院师生以及阿根廷人民的关心与支持。他说：“新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着每一个人的心。大家时刻关注着国内疫情的最新变化，急切盼望着病毒能得到有效控制。孔院外方院长表示‘我的心与中国人民在一起’，拉普拉塔国立大学秘书长对中国政府所采取的果断而有效的疫情防控措施表示理解和支持。”

在意大利，米兰国立大学孔子学院中方院长金志刚说：“我们孔院中方教师虽然身在海外，可我们的心一刻也没有与祖国分开！我们时刻关注着国内疫情的变化，更被奋战在一线的医护人员舍身忘我的崇高精神所感动。我们相信，中国人民定会团结一心，最终战胜困难。”

“我们坚信，八方支援，同舟共济，一定能够打赢这场疫情阻击战。湖北加油！中国加油！”

一方有难、八方支援。韩国湖南大学孔子学院的承办方之一——韩国湖南大学为帮助中国人民渡过难关，向中国捐赠了1万只防护口罩。1月29日，韩国湖南大学校长将防疫口罩交给湖南大学孔子学院韩方院长李政林和中方院长左权文，并委托二位将口罩转交给中国孔子学院总部、湖北省武汉市及中国湖南大学。

左权文表示，由于货源紧张，这批口罩只能从各处零散订购，货到了后就会马上寄出。“我们坚信，八方支援，同舟共济，一定能够打赢这场疫情阻击战。湖北加油！中国加油！”

与此同时，1月29日，汉语水平考试HSK日本事务局还紧急动员事务局员工等多方力量，通过各种渠道连夜在日本购置了口罩、红外体温枪等，寄往中国湖北省各汉语水平考试（HSK）考点高校和单位，用于支援此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。该批物资已陆续寄往中国。

HSK日本事物局局长本田惠三表示，日本遇到困难时，中国一直提供支援。现在中国面临困难，我们也要做力所能及的事来帮助中国。“让我们一起渡过难关，加油！”本田惠三说、

“作为一名武汉的女儿，我想向每一位奋战在一线的医护人员说一声谢谢。”

在孔子学院教师及志愿者中，有老师及志愿者的家乡就在武汉。法属波利尼西亚大学孔子学院教师李芮便是其中一员。“一场突如其来的疫情笼罩着我的家乡。在疫情刚刚公布时，孔院的同事和学生都跑来问我：‘李老师，你在武汉的家人、朋友们还好吗？’我告诉他们，疫情还在发展，但家人都还平安。” 李芮说。

李芮还记得上个学年的最后一节课给学生们介绍了自己的家乡，既介绍了美丽的三镇，也介绍了热情的武汉市民。“可是如今，我的城市生病了，母亲工作过的医院成为了收治病人的定点医院。看着疫情报告中每一个数字的变化，我的心都为之一颤，既有为确诊人数的增加而感到揪心，也有为治愈人数的上升感到欣慰。作为一名武汉的女儿，我想向每一位奋战在一线的医护人员说一声谢谢，谢谢你们为守护我的家乡和亲人们所做的每一份努力，愿你们都平安归来！”

（综合本报及孔子学院总部供稿）

（本文配图均由孔子学院总部提供）