携手战疫情，海内外侨界在行动

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，中国各地医疗物资急缺。海外侨胞，心如刀割。驰援家乡，驰援祖（籍）国，义不容辞。一时间，海外侨胞总动员，跑药店、找工厂、跨境买，八仙过海各显神通。一个个口罩、一副副手套、一套套防护服……点点滴滴，都是心意。

要让爱心落地，一环扣一环，每个细节都不可或缺。海内外中华儿女众志成城，爱心汇聚成河，为战斗在防疫一线的医护人员和工作人员披上“盔甲”。

近日，本报专访多位海内外侨界人士，听他们讲述这些爱心传递的故事。

这是一场爱心接力

“老板，天津和上海的工厂要复工了，口罩怎么办？”

“哎呀，把这个事情给忘了。我再想想办法……

这是印尼中华总商会常务副总主席、执行主席张锦雄和助理严君的对话。就在几天前，张锦雄刚向家乡福建和北京捐赠了3万个口罩。

“老板一直很关心国内。一了解到疫情严重，医疗物资匮乏，他就开始打听怎么采购。”严君说，“印尼的医疗设备生产能力不强，要找到符合标准的专业口罩很难。老板凭借自己多年的人脉，终于找到一家符合美标的N95口罩厂商。在福建老家和北京的求助电话响起之前，老板就已经开始采购。大年初三晚上，他高兴地打电话告诉我，已经下单采购了2万个。但是国内的需求太大，老板第一时间追加订单，但是，厂家很为难，说已经是把别人没付钱的货挪给了他。老板本来打算买5万个口罩，最终只拿到了3万个。其中2万个捐赠福建，1万个捐赠北京。”

口罩拿到，运输不易。寻找托运顾客、寻找清关代理、联系航空公司、办理捐赠手续……这是一场爱心接力。“在这个过程中，各个中间环节都非常给力，真的非常感谢。越是这种灾难时刻，我们越要相信政府，相信国家，相信专业队员。”严君反复强调。

1月31日，2万个口罩抵达福州。2月1日，1万个口罩抵达北京。

先大家，后小家，这样的爱国情令人感动。“我们的侨胞真的很可爱。自疫情出现以来，侨胞先是自发捐款给湖北武汉。后来了解到国内急缺医疗物资，他们又开始自发地全球‘扫货’，努力为家乡尽心。而且，很多侨胞都是一次又一次地捐赠。他们为祖（籍）国着急，有人甚至会失眠。”北京海联会刘春锋说。

疫情还在发展，侨胞仍在努力。2月7日，巴西华人协会和巴西各侨团捐赠的127万个医用口罩将由国航运抵中国，直接送到湖北武汉疫情一线。目前，货源急缺，巴西华侨华人用三四倍的价格收购口罩。而且，由于民航航线紧张，为了尽快送回国内，2月6日，巴西中国和平统一促进联合会会长、巴西华人协会名誉会长杨建忠不惜高价通过联邦快递运送1万只口罩到北京。目前，他们还在积极寻找更多物资支援国内防疫工作。

“涨了5倍？那也得买”

“涨了5倍？那也得买。”

春节前，老挝中华总商会第一时间投入防疫工作准备，会长姚宾全面部署安排物资筹备及捐赠工作，全体会员全力以赴。常务副会长吴兴华刚从安徽参加完两会返回老挝，立刻找到渠道订了5万个口罩和5万副手套。

“我订得很早。不过，当时没有想到情况会这么严重。”吴兴华遗憾没多订一些。口罩价格涨得飞快。吴兴华订货的第三天，武汉封城。消息一出，口罩价格瞬间涨了5倍。“渠道商马上涨价，并且是爱买不买的态度。”

“怎么办？必须买呀！”

目前，老挝中华总商会已向中国捐赠了三批医疗物资，包括20万个医用口罩和6万副医用手套。“只要祖国需要，我们愿意竭尽全力。”这是商会所有成员的心里话。

国内的求助电话依然接连不断。“现在很困难。老挝没有符合标准的生产商，我们都是通过渠道商从泰国订购口罩。目前，泰国已经买不到货。我们正在越南寻找符合标准的厂家。”

“把口罩全球买断货，这或许只有我们华侨华人能做到。这一方面说明我们有强大的实力，另一方面也说明了大家的热心。我们身在海外，真的想为国内做些事情。”吴兴华说，“此次捐赠，我们所有人都配合得非常好，我只需要负责老挝这边的相关事宜。真的是众志成城。”

“不断有老乡筹到医疗物资”

“我前天订的10万个口罩和2000副防护镜订单被取消了。”

“为家乡人民出力是我们海外苍南人的责任和担当。我很惭愧还没完成任务，心在流泪。不过，请放心，我一定会完成。”

“我今天找了一天，跑了200多公里，也就找到200套防护服。”

“问一下这种医院防护服是否符合标准，如果可以我先拿下，迟了怕没了。”

这是2月3日捷克华商联合会常务副会长胡世隆与浙江温州苍南县侨联主席李苗的微信对话，字里行间透着焦急情绪。

“胡会长很有责任感，给自己定的目标是500套防护服。其实多少都是心意。”李苗说。

得知家乡急缺医疗物资后，泰国温州商会执行会长兼商务主任缪仁照第一时间冲到药店。“那时还早，我买到了5万个口罩。”

很快，泰国的20多个苍南籍老乡在微信群中募集到了5万多元人民币。缪仁照这次直接找到了口罩生产厂家。“厂家说还有30万个，我们就想有多少要多少。我们早早地就去收货的仓库等。结果到了那儿，厂家说只剩10万个，再过一会儿，说只剩5万个。等到晚上7点，告诉我们一个都没有了。真的很着急啊。”情况紧急，缪仁照想办法从乐清老乡手中挤出来6万个口罩。1月29日，11万个口罩和2500副手套，通过南航空运到广州，再经温州运到苍南。随后，泰国的苍南籍侨胞开始购买其他医用物资。2月1日下午，超过6万副手套和4万只防护帽抵达苍南。

“这些捐赠物资运回中国，得到华人经营的航空快递公司TCXB国际物流（快递）有限公司和相关航空公司的大力支持。”缪仁照说，“现在，不断地有老乡想法筹集到医疗物资，这些物资也都是通过他们免费转运。相当给力。”

在这场没有硝烟的防疫战役中，苍南守卫着浙江省界的“南大门”。驰援家乡，人人在行动。中国非洲人民友好协会副会长、温州苍南海西中山医院董事长易会场联系多国朋友，请求帮忙购买医疗防疫物资，最终通过在日本的朋友买到3万个口罩，1月30日全部空运回苍。埃塞俄比亚温州商会苍南籍侨胞捐赠了5万个口罩和2万副手套，2月4日上午到达温州机场。新西兰温州同乡会、温州商会创会会长陈安生先支持武汉再支持家乡，向苍南捐赠200套防护服、1万个口罩、1万副医用手套。

“兄弟，你都不睡觉的？”

“今天清晨有个侨胞问我，兄弟，你都不睡觉的？我说，睡了5个小时，可以了。”睡得很迟起得很早，有两天甚至没合眼，这是近段时间以来浙江省侨联办公室二级调研员高开勇的常态，“因为有时差，我怕给海外侨胞的信息回复迟了，对方会着急。”

高开勇目前的角色是浙江省侨联与海外有捐助意愿的侨胞之间的联络人。随着疫情蔓延，海外侨胞捐助热情高涨，高开勇越发忙碌。走路要小跑，手机每天要回复上千条信息，“只能语音，来不及打字”。

“海外浙江籍侨胞的捐助前期都到了武汉，后来，浙江疫情严重，物资开始进入浙江。”高开勇说，1月29日，通过浙江省侨联联系的第一批捐助物资，从俄罗斯莫斯科飞抵杭州萧山机场。“244个箱子共2吨医疗物资，采用旅客带货的方式带回，这是最快的方式。”

“早上6点多，我们工作人员赶到机场。”之前没接触过捐赠事务的高开勇，这时才知道，接收海外捐赠有一系列的流程要走。

“这批物资的主要捐赠者是俄罗斯中国和平统一促进会的邓惠燕等。我们侨联是海外浙江籍侨胞的娘家人。他们和我们熟悉，信任我们，所以在捐赠的时候会首先想到我们。”高开勇说，“不过，当时海外捐赠的对外公开接收单位只有4家，所以，我马上和浙江省红十字会联系。”令他感动的是，无论是浙江省红十字会还是杭州海关，都非常热情。“所有人都说，我们不能辜负了海外侨胞的一片爱心。中午12点，捐赠物资经过抽查后，启动捐赠绿色通道方式陆续分运各受赠单位，手续随后补上。”

2月3日，浙江省侨联被确定为防控新型冠状病毒感染肺炎疫情进口捐赠物资受赠人。得知消息，高开勇非常高兴，这下帮助侨胞办理落地手续就可以更快更直接了。

目前，最大的问题是海外侨胞筹集的物资很难运回中国。

“凌晨1点，克罗地亚的侨胞告诉我，他们筹集了10多万个口罩和其他医疗物资，但是没办法运回中国。就在接你电话的前一分钟，印尼侨胞也告诉我，医疗物资无法运回。我们的邻国越南也出现这种问题。”高开勇说，“我们能做的就是把自己了解到的信息第一时间提供给侨胞。比如，之前有位匈牙利的侨胞成功运回中国一批物资，所以，我就给克罗地亚和匈牙利的侨胞牵线搭桥，侨帮侨。现在，克罗地亚的物资应该已经上了飞机。侨胞们总有自己的办法。”

“海外侨胞积极捐赠。我们能做的就是尽量提供帮助，让他们的爱心落地。”高开勇说。

“我们快乐，我们感动，我们自豪”

2月1日晚8时，江西首单由海外侨胞捐赠的疫情防控物资抵达南昌昌北机场，共有5万副手套和2万多个口罩。

2月2日，由菲律宾菲华联谊总会、旅菲校友联合会、菲华新联工会、菲律宾《世界日报》等菲律宾侨团捐赠的81箱防疫物资运抵江西南昌。

江西的侨资企业也在行动。

“春节期间，武汉的疫情牵动人心。在江西省还没有出现确诊病例的时候，省侨联主席张知明就召集我们侨商会的主要成员，商议如何发挥侨界力量共克时艰。”中国侨商联合会副会长徐江华是马来西亚归侨，在江西南昌有自己的企业。“春节期间，我所在的江西省园林协会党委发出捐款倡议书，组织139家会员企业开展爱心捐赠活动。目前已经募集160多万元人民币和价值20多万元人民币的医院紧缺防疫物品。”

“疫情牵动着每一个中华儿女的心。倡议一发出，世界各地的侨胞都积极响应。目前，各国货源都很紧张，我们的侨胞排除万难，一家药店一家药店地找货。泰国泰中发展促进会会长林扬刚电话告诉我，他正积极寻找货源，希望能为抗击疫情出一份力。巴拉圭中华妇女会永久名誉会长蒋菊英筹集到的物资运输遇到了困难，她打电话给我的时候，急得眼泪都要掉下来。”一件件、一桩桩，都让江西省侨联海外联谊和基层建设部部长谢美玲感动万分。

一笔笔捐款，一批批物资，汇成了爱心的暖洋。截至2月3日，江西省侨界为防控疫情爱心捐出400余万元人民币善款以及价值693万元人民币的物资。

“党有号召，侨有行动。”谢美玲说，“我们加班加点，但是，我们快乐，我们感动，我们自豪。”

“希望中国早点好起来”

这段时间，何军很忙，忙着和在日本的安徽老乡一起筹集医疗物资捐赠回中国。未曾想，在这个过程中，他收获了两种感动。

一种感动来自老乡。“东京已经买不到口罩了。很多在仙台等其他地方的老乡为了买口罩，真的是冒雨冒雪带着家人四处奔波。”何军说，国内疫情的消息传来，在日本的安徽同乡们不约而同地聚集起来，商量为家乡捐赠医疗物资，并进行了细致的分工。“在日本的安徽人不多，大概7000人。我们觉得自己能做的也就是这一点点事情。”

目前，何军和老乡们募集了大概50万日元，买到了约2万个口罩、600套防护衣、8000副手套和10个防护镜。2月1日、3日，他们发出两批物资，9日准备发出第三批。

第二种感动来自日本的一名邮局快递员。“一次，一个日本邮局快递员到我办公室送货，看到办公室堆了很多口罩。他不太高兴地说，日本的花粉季马上就要开始，日本人也需要口罩。我解释说，中国发生了疫情，这是我们准备捐赠到中国的。他听后马上向我道歉，说错怪我们了。”快递员接下来的话让何军印象深刻，“他说，日本是中国的邻国，是亲戚一样的国家，希望中国能早点好起来。说完给我鞠了一躬。”

在日本、在印尼、在老挝、在肯尼亚……安徽籍侨胞都在行动。积沙成塔，积水成河。来自世界各地的爱心源源不断地汇入中国、汇入安徽。2月1日，安徽省侨联微信公号贴出感谢信称：截至2月1日，安徽省侨联共收到60多个侨团、侨企以及近百位侨界个人捐款共计300余万元人民币以及口罩、医用手套等价值50余万元人民币的防护用品。