北京防疫期间推16条举措援企稳岗

受疫情影响生产经营困难企业，符合条件将返还6个月失业保险费；中小微企业防疫期间关停且不裁员，符合条件可减免2月份房租；加大对中小微企业购买产品服务的补贴，最高不超20万……昨天下午，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。

为切实减轻疫情对中小微企业生产经营的影响，本市及时出台《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》（以下简称《措施》），全文16条具体政策举措涉及停费、免租、贴息、融资、信贷、稳岗等各个方面，含金量较高，将涉及70亿左右财政资金的投入，以切实为中小企业降低负担。

关键词：投入

财政投入70亿保运营

为何率先出台专门针对中小微企业的措施？发布会上市发改委主任谈绪祥也给出具体的解释。

他表示，一方面由于中小微企业自身的特点决定，包括对资金比较敏感，业务支撑比较弱，因此疫情期间造成的影响冲击大，人员工资、房租成本等各方面都面临着很大压力；另一方面，则由于北京的中小微企业大多身处服务业，尤其是保障着老百姓餐饮、交通、住宿等生活各个方面，对城市的整个平稳运行发挥着巨大作用。

“这时候出台这些措施，实际上是雪中送炭。表面看只是针对企业，但实际上关系到千家万户，比如就业，中小微企业，在全市承载的就业量达70%以上”，谈绪祥说，“可以说北京保障中小微企业的健康发展，就是保障城市运行，就是保就业，保千家万户的收入和生计”。“下一步，我们将会明晰政策支持的范围、标准、程序等，对于政策涉及到的资金将会在2020年预算中予以保障”，据北京市财政局吴素芳介绍，16条措施中，涉及的资金支持力度比较大。初步估算，这些措施政策共涉及财政资金70亿元左右。

关键词：稳岗

补贴社保30亿元 惠及120万职工

《措施》中明确，将通过失业保险费返还、社会保险费补贴等措施，鼓励企业不裁员、少裁员。对受疫情影响较大，面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的参保企业，将可按6个月的上年度本市月人均失业保险金标准和参保职工人数，返还失业保险费。此外，根据岗位需要组织职工（含待岗人员）参加符合规定的职业技能培训，可享受每人1000元的一次性技能提升培训补贴。符合条件的本市失业人员按照有关规定可享受免费培训。

“在援企稳岗方面，北京除了有国家层面提出的失业保险费返还政策，还创新提出给予中小微企业社会保险费返还的补贴政策”，市发改委主任谈绪祥介绍说，根据测算，仅这一返还政策就要投入社会保险费30个亿，将惠及本市职工120万人。

帮扶困难群体就业方面，也有相关举措。用人单位招用本市登记失业人员和城乡就业困难人员，依法签订一年及以上期限劳动合同且按规定缴纳职工社会保险、按月足额发放不低于本市职工最低工资标准1.2倍工资的，可按规定申请享受岗位补贴、社会保险补贴。

关键词：信贷

对困难小微企业不抽贷、不断贷、不压贷

据北京银保监局局长李明肖介绍，目前北京市银行业保险业机构对市民、企业的金融服务仍保持平稳有序顺畅，加大信贷投放和支持力度，帮助受困企业和群体顺利渡过难关。及时安排专项信贷额度，主动对接医药生产、物资物流、交通运输、医疗卫生等涉及重点防疫企业单位的应急资金需求，优化审批手续，降低贷款利率，提高放贷效率，有效解决相关资金缺口。

截至2月5日，在京各机构共审批疫情防控相关贷款326亿元，实际发放137亿元，民航、铁路系统累计退票金额超过25亿元。

对于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业以及经营出现暂时困难的小微企业，各银行业机构不抽贷、不断贷、不压贷，通过采取续贷、展期等其他信贷政策安排帮助企业顺利渡过难关。对受疫情影响暂时失去收入来源的人群，要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。

关键词：停费

停征部分行政事业性收费

根据文件要求，北京将停征部分行政事业性收费。据市发改委主任谈绪祥介绍，对受疫情影响的“定期定额”户，结合实际情况合理调整定额，或简化停业手续。对受影响较大的中小微企业停征特种设备检验费、污水处理费、占道费。

另外，为鼓励出租车司机在疫情期间正常运营，还将降低出租车运营成本。按照举措，本市鼓励出租车企业对疫情期间继续正常从事运营服务的出租车司机适度减免承包金；市区两级按照管理事权，可对采取减免承包金等措施鼓励运营的出租车企业给予一定运营补贴。

关键词：免租

减免中小微企业租金

此次出台的16条措施，高度重视中小微企业面临的租金问题。按照文件要求，中小微企业承租京内市及区属国有企业房产从事生产经营活动，按照政府要求坚持营业或依照防疫规定关闭停业且不裁员、少裁员的，免收2月份房租；承租用于办公用房的，给予2月份租金50%的减免。

另外，对于承租其他经营用房的，鼓励业主（房东）为租户减免租金，具体由双方协商解决。对在疫情期间为承租房屋的中小微企业减免租金的企业，由市区政府给予一定资金补贴。

据介绍，对于在疫情期间为承租房屋的中小微企业减免租金的特色园、科技企业孵化器、大学科技园、众创空间、创业基地、文化产业园、视听园区等各类载体，将优先予以政策扶持。鼓励在京中央企业参照执行。

关键词：贴息

补贴早餐、菜店房屋租金

为企业减费免租的同时，对于受疫情影响严重或在疫情防控工作中保障市民基本生活的重点连锁餐饮（早餐）、菜店（生鲜超市）、便利店等网点设立项目，本市决定对其给予房屋租金补贴等支持，支持比例上限由原50%提高至70%。

除此之外，对于受疫情影响严重的企业采购远程办公、视频会议、法律咨询、在线检测、网络销售等指定服务产品的，也将给予不超过合同额50%的补贴，最高额度不超过20万元；对于滑冰滑雪场所，则将给予适当额度用水用电补贴。

对于因疫情影响暂停举办的展会项目，如年内继续在京举办且参展中小微企业数量超过参展企业总数的50%，给予一定的场租费用补贴。对符合条件的小微、初创型文化企业房租，通过“房租通”政策给予房租补贴。

对中关村国家自主创新示范区内的科技型小微企业，根据研发投入实际情况，给予每家最高不超过20万元的研发费用补助。

关键词：复工

支持一季度重点建设项目开工复工

北京银保监局局长李明肖介绍，大力支持重点项目建设开复工，促进北京市经济社会平稳运行。联合北京市联合印发《关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》《关于应对新型冠状病毒疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》等系列通知文件，重点支持一季度重点建设项目顺利开工复工，保障好首都防疫和生产生活需求，也要为其他重点地区防疫工作提供有力支持。

文/本报记者 林艳 李泽伟

重点

今后每日公布新发病例活动过的小区或场所

截至2月5日24时 本市累计确诊274例病例

本报讯（记者 李泽伟 林艳）北京市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作新闻发布会昨天下午举行，发布会上公布了本市新型冠状病毒感染的肺炎新发病例活动过的小区或场所，今后一段时间还将每日更新。此外，2月5日0时至24时，本市新增21例新型冠状病毒感染的肺炎病例，本市累计确诊274例。

北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，本市又有7例新型冠状病毒感染的肺炎患者，经过医护人员精心治疗后，符合出院标准，于2月5日从地坛医院、佑安医院出院。7名患者中，年龄最小的17岁，最大的61岁。

2月5日0时至24时，本市新增21例新型冠状病毒感染的肺炎病例，8例有湖北及其他省份接触史，10例为确诊病例的密切接触者,其中1例既有湖北及其他省份接触史又是确诊病例的密切接触者。4例无湖北接触史。均已送至定点医疗机构进行救治。

截至2月5日24时,本市累计确诊274例。其中东城区7例、西城区34例、朝阳区48例、海淀区47例、丰台区20例、石景山区11例、门头沟区3例、房山区11例、通州区13例、顺义区6例、昌平区15例、大兴区32例、怀柔区5例、延庆区1例，外地来京人员21例。平谷区、密云区尚未有病例。目前，本市死亡1例，出院31例，242例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型11例。

昨天的发布会上，北京市疾控中心主任医师吴疆介绍，近日，北京市新型冠状病毒感染的肺炎流行已进入本地扩散期的早期阶段。为帮助市民及时了解疾病线索，便于社区有针对性地开展疫情防控工作，遏制疫情扩散蔓延，北京市疾病预防控制中心发布2月5日新发病例活动过的小区或场所，接下来一段时间还将每日更新。

吴疆介绍，确诊病例已收入定点医院救治，小区居民不用担心和焦虑。希望大家在疫情期间注意“勤洗手、戴口罩、常通风、勤锻炼、不扎堆，讲礼仪、稳心态”，积极参与社区防控，营造健康家园。

2月5日新发病例活动过的小区或场所

东城区

体育馆路街道驹章胡同

西城区

月坛街道复兴门外大街甲20号、展览路街道南营房社区

朝阳区

来广营乡筑华年、东坝乡恒大江湾、慈云寺北里、北苑路86号嘉铭园、高碑店乡陶家湾

海淀区

北太平庄街道新街口外大街15号院、紫竹院街道民族大学西路66号鑫德嘉园

石景山区

玉泉北里2区、八宝山街道鲁谷远洋山水、五里坨街道西街天翠阳光新城

大兴区

黄村镇格林云墅、瀛海镇金茂悦北区5号院、观音寺街道双河南里

怀柔区

庙城镇郑重庄村

编辑快评

制度设计出台快 落实落细有抓手

2月3日19项重磅政策之后，昨天市政府又出台16条具体制度安排，为北京 “战疫”注入强大后劲儿。

梳理可见，这16项顶层设计彰显民生之“实”。出租车降成本，早餐店享贴息，这是为老百姓衣食住行“保驾”；困难“小微”返保险，稳岗复工有补贴，这是为经济发展“压舱”。

这16项顶层设计更见数字之“细”。每项安排少套话，多“数读”，而数字的意义，正是在于让人心中有“底”。民生网点租金支持比例提到70%，6个月失业保险费返还，30亿元援企社保补贴……这些实实在在的数字，令人安心放心，同时更多了一分北京“战疫”必胜的信心。

时下，疫情防控已经到了“最吃劲儿”的时候，越是当此之时，越要依法治理，越要把工作落实落细。

从“19条”到“16条”的及时出台，正是全市贯彻中央要求，结合北京实际的务实之举，同时也为提升依法治理与防控能力、打赢疫情防控阻击战提供了实实在在的抓手。

文/冬冬