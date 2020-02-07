湖北目前医护人员约有2250个缺口

2月6日晚，湖北省召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会，介绍最新疫情防控有关情况。湖北省政府副省长杨云彦、武汉市卫生健康委主任张红星和湖北省疾病预防控制中心传染病防治研究所副所长童叶青出席。

杨云彦在发布会上介绍了湖北省疫情情况，截至2月5日24时，湖北省累计报告病例19665例，治愈633例，死亡549例。从患者救治情况来看，新增治愈出院病例113例，新增死亡病例70例，连续6天新增治愈出院病例超过新增死亡病例。从地域分布上看，目前武汉、孝感、黄冈、随州这几个地方新增病例比较多。

杨云彦介绍，目前全省确立定点医院163家，开设隔离病床29268张。其中武汉市28家，病床8254张，火神山医院于2日投入使用，雷神山医院也将于近期投入使用。

针对不少患者“一床难求”的问题，武汉市采取了多种紧急措施来增加床位的投放。杨云彦表示，将通过设置集中隔离点，分解定点医院床位压力，来收治一部分轻症患者。在收治集中隔离点治疗期间，如果患者症状加重，根据需要可转移到定点医院接受治疗。

杨云彦表示，截至2月5日20时，共有107支医疗队、10596名医疗队员在湖北省开展医疗救治工作。其中武汉市有96支医疗队、9061名医疗队员，其他疫情较重的10个市、州有11支医疗队，一共1535名医疗队员。

但目前，湖北省医护人员还是非常紧缺。杨云彦说，疫情发生以来，全省医务工作人员相对来说已经处在比较疲惫的状态。目前疫情防控进入一个关键时期，医护人员存在着比较大的缺口，现在有9个市、州向省级防控指挥部请求医护人员支援，初步保守统计缺口在2250人左右。其中呼吸内科、重症医学科和感染科等科室医护人员则更为紧缺。

为缓解这个情况，湖北省一方面发挥各个市州医疗资源潜力，统筹调配医疗人力资源，鼓励各个医疗机构返聘身体较好的退休医务人员；另一方面向国家联防联控机制请示，请求国家继续指派医务人员支援湖北省疫情防控工作。

就患者关心的核酸检测试剂问题，武汉市卫生健康委主任张红星表示，目前武汉检测试纸库存10.9万份，每天检测速度为4000-5000人次，各类检测机构能够满足临床检测试剂的需求，但是采样馆、防护设施、采样人员还存在一定的缺口。（记者 张月朦）