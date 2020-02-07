全国破获涉疫情诈骗案1116起

公安部网络安全保卫局5日通报称，目前利用口罩骗钱已经成为了网络诈骗者的“新花招”。采访中很多人告诉北京青年报记者，其在网络上购买口罩时，被人引导转账后，被卖家拉黑，无法联系，导致被骗。据央视报道，截至目前，全国公安机关共破获涉疫情诈骗案件1116起，抓获犯罪嫌疑人294名，追缴赃款660余万元。北青报记者发现，除了诈骗普通市民，一些不法分子甚至盯上了为医院支援口罩的公益人士的善款，一名为医院募捐口罩的珠海女子近日被骗100多万元，目前嫌疑人已被逮捕。

公安部网络安全局提醒，请市民们通过正规渠道购买口罩、酒精等防疫用品，提高自我保护意识。如发现可能遭遇网络诈骗，请及时向所在地公安机关或有关职能部门进行举报投诉。

“卖口罩”成诈骗“新花招”

多名骗子被警方逮捕

“现在很多药店口罩都紧缺，我就想着网上看看还能不能买到，谁想到就被人骗了。”1月28日，四川的吴先生告诉北青报记者，当时卖家表示，手里还有现货口罩，随后发给吴先生一个微信，让他加微信“详细聊”。

吴先生在微信上和卖家讨价还价时，“当时特意留了个心眼，让对方给我看口罩的实物，对方把口罩拍照发了过来。我又让对方拍照证明口罩是三层的，这才决定购买。当时主要是担心口罩质量的问题，没有想到这一切本身就是骗局。”

吴先生介绍，他和卖家约定，以3000元的价格购买150个口罩。卖家表示，由于聊天的微信账号没有绑定银行卡，需要吴先生再加另一个微信号，来转账支付。

吴先生回忆说，他加了另一个微信号，并转了3000元之后，对方回复说马上安排发货，但几个小时后吴先生再次联系卖家时，就发现自己被拉黑了。意识到自己被骗的吴先生马上向警方报案。吴先生称，目前案件仍在调查当中。

北青报记者注意到，近期不少不法分子盯上了口罩市场实施诈骗。公安部网络安全保卫局5日通报称，按照公安部关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署要求，公安机关网安部门全力会同兄弟警种、市场监管部门，对网民高度关注的，利用网络实施的销售假冒伪劣口罩、以售卖口罩为由实施诈骗、高价售卖疫情防护用品等违法犯罪活动，依法打击查处。

公安部网络安全保卫局介绍，目前口罩骗钱已经成为了网络诈骗者的“新宠”。北青报记者梳理发现，不少犯罪嫌疑人会以“医疗科技公司工作人员”或“朋友从国外代购回一批口罩”等理由，诱骗需要口罩的群众前来联系。

公安部网络安全局发布的一起案例显示，1月31日，山西晋城网警根据网上线索，迅速抓获两名利用销售口罩进行诈骗的犯罪嫌疑人。经查证，1月30日，犯罪嫌疑人栗某冒充河南宇安医疗科技有限公司的工作人员，通过微信和受害人聊天，谎称卖一次性口罩和N95口罩，并将犯罪嫌疑人王某的微信收款码和支付宝收款码提供给受害人扫码支付。该二人近期通过相同手法实施诈骗，违法所得2万余元，目前，晋城市公安局已抓获2名犯罪嫌疑人，该案正在进一步办理中。

骗子利用“开箱”短视频吸引客户

买家转账后即被拉黑

湖南常德的李女士告诉北青报记者，她4日在短视频平台上看到了一名博主发布了一段视频，视频中，博主展示了拆开装有口罩的纸箱的全过程，并表示这些口罩是“韩国、越南代购的口罩”。

李女士说，短视频平台上的拆箱视频让她觉得博主售卖的口罩“很可信”，视频下还有很多人留言说想要购买，“我给这个视频博主发了私信，对方让我发去我的微信号，跟我在微信上做交易。”

李女士告诉北青报记者，她在微信上给卖家转账后，对方发来了一个邮政系统的单号，“后来我才注意到，这个单号是预约号，相当于取货号，并不是发货后生成的订单号。我当时还很奇怪，怎么在邮政的软件上查不到这个号码。等我后来再询问店主的时候，已经被拉黑了。”

北青报记者注意到，目前，涉事短视频账号已被平台关闭，李女士发给北青报记者的举报回复中显示，平台方已对涉事账号进行了处罚。李女士表示，因为案值较低，她正在寻找更多被骗者一起向警方报案。

和李女士的经历类似，北青报记者注意到，警方发布的多起案件中，犯罪嫌疑人通过网络商城或短视频平台招徕客户，但往往将客户引导到聊天软件上进行交易，待受害者转账交易后，将受害者拉黑。

2月6日，山东临沂郯城县新闻和网络管理办公室官方微博通报称，2月4日，郯城县公安局抓获虚假销售口罩诈骗犯罪嫌疑人葛某伟(男，24岁，新村银杏产业开发区东滩头村人)。经查，1月28日以来，葛某伟通过某短视频平台发布销售口罩信息，诈骗40余人，涉案价值8000余元。目前，葛某伟已被依法刑事拘留。

诈骗盯上为医院募集善款者

有人被骗超100万元

多地公安部门发布的信息显示，被不法分子实施“口罩诈骗”的，除了普通市民，还有为支援湖北疫情而努力的公益人士。

珠海市公安局刑事警察支队近日通报了一起诈骗他人为医护人员集资捐赠口罩善款的案例。珠海市公安局刑事警察支队介绍，家住前山的陈小姐在得知武汉肺炎疫情后，想着通过募捐的方式来做点事情。恰好网上也有一批志同道合者，大家组建了一个微信群，一起商议。

在微信群里，有一位网友推荐了一位上海的口罩供应商，名叫“时充亮口罩供应”。陈小姐很快跟这位时充亮联系上了，她让对方先把资质证书和产品图片发过来审核，把对方发来的图片一看，觉得还不符合捐赠医疗物资标准。

但也就在这时，陈小姐的募捐活动获得进展，不少组织都与陈小姐取得了联系，其中有一个组织表示，他们对产品的要求不高，时充亮的这批货虽然档次不高，但符合他们的标准。于是委托陈小姐和对方协商。陈小姐开口后，时充亮就表示，货是不高档，但全国都紧缺啊，很多采购商找他要，陈小姐想要这批货，就得先付全款。

这种交易方式当然是有一定风险的，但想到特殊时期，口罩的确很缺，对方这么说也在情理之中。于是陈小姐答应了对方的要求，给对方提供的厂家账号分三笔转了133.5万多元。

1月26日，钱打过去了，可是对方没发货，于是陈小姐催对方发货。然后对方说，货已经发了，但是物流交通瘫痪了，货在路上没发出去，让再等等。到了第二天，在陈小姐的催促下，对方表示，因为物资很缺，货刚到站就被政府征用了，得重新再筹集一批货给她。

到了1月28日，陈小姐急了，除了有6万元是她自己的，其他都是各公益组织给她的，这100多万元货款如果要不回来，自己怎么交待？于是她提出，如果货拿不到那就退款了。

对方以各种理由推脱，一会儿说账号有问题，一会儿说货款退款还要走一道手续之类的，总之就是退不了钱。到了1月30日，陈小姐彻底坐不住了，觉得自己被骗了，选择报警。

接到报案后，珠海刑警高度重视，迅速成立专案组，启动侦查程序。当天下午确认了嫌疑人的身份，并发现嫌疑人李某在上海浦东区，2018年12月曾涉及深圳一起诈骗案。当晚10时许，上海警方根据珠海提供的情况，成功抓获嫌疑人李某。

警方提醒:通过正规渠道购买口罩

发现诈骗及时举报

公安部网络安全局提醒，疫情当前，请市民们通过正规渠道购买口罩、酒精等防疫用品，提高自我保护意识。对方提出提前付款的要求，或者是汇款、转账、提供验证码等信息时，一定要提高警惕。如发现可能遭遇网络诈骗，请及时向所在地公安机关或有关职能部门进行举报投诉。

文/本报记者 屈畅 统筹/蒋朔

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文/本报记者 张鑫