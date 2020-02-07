铁路民航尽量采取隔座乘坐等措施

新华社电 2月6日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，坚持依法科学有力有序，有针对性加强全国防控工作。当前，要继续集中力量抓好湖北省尤其是武汉市这一疫情防控的重中之重。未来几天围绕提高收治能力，对武汉市，继续采取多种措施增加床位供给，通过调派外部支援力量、挖掘当地潜力再增加医护人员；对湖北省其他地区，通过挖掘现有定点医院潜能、新建专科医院、设置集中隔离点等增加床位供给，通过本地挖潜和组织16个省（区、市）对口支援，增加相关市县医护力量。同时要按照已定部署，继续抓好重点医疗防控物资保障。

会议指出，当前除湖北省外，全国其他地区新增确诊病例总体稳定、病死率低，要合理配置资源，避免不必要恐慌，在继续做好科学防控的同时，有序推动恢复正常生产，既为疫情防控提供更好保障，又切实维护正常经济社会秩序。鼓励企业创新方式，降低工作场所人流密度，采取倒班制保障满负荷生产。建立重点企业派驻联络员制度，督促企业开足马力生产，及时协调解决机器、用工、资金不足等问题，抓好原辅料、重要零部件等稳供保障，保障全产业链正常运行。制定煤电油气供应保障预案，防止集中复产可能带来的区域性、时段性短缺或价格大幅上涨。各类学校可根据防控需要适当推迟开学、错峰开学。

会议指出，要强化属地政府和企业责任，切实做好恢复正常生产后疫情防控。按照合理、适度、管用原则制定针对性防控措施，健全和落实工作场所人员防护制度。制定人员流动信息确认卡，分类明确疫情严重地区人员返岗条件。加强人员输入输出地衔接，有序依规协助做好人员返岗。铁路、民航等部门要统筹运力，尽量采取隔座乘车、乘机等措施，实现人员错峰返程，降低疫情传播风险。有关地区可暂时停止实行私家车尾号限行政策或作出特殊安排。

会议要求，国务院联防联控机制要及时协调解决疫情防控工作中的突出问题，组织力量加强对疫情变化的研判，有针对性研究后续工作。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。