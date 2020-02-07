近日，世界卫生组织、国际民航组织等发布声明，反对对新型冠状病毒感染肺炎疫情作出过激反应。然而，有一些国家，特别是美国无视世卫组织专业权威建议、不遵守国际民航组织的公告，采取发布旅行禁令等过度反应措施。多名美国公共卫生专家接受本报记者采访时表示，过度反应无益于合作抗击疫情，当前应当取消错误政策，加强国际医药合作，共克时艰。

美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹表示：“旅行禁令不是一个好主意，不利于国际合作，会导致疫情防控工作变得低效。我希望美国能尽快取消目前推出的旅行禁令。”在霍特兹看来，中国已经采取了最全面、最严格的防控举措。世卫组织宣布新型冠状病毒感染肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件，主要是为了帮助卫生体系脆弱、公共卫生能力不足的国家。

美国约翰·霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院健康安全中心高级研究员、传染病专家阿梅什·阿达尔贾同样认为，美国政府颁布旅行禁令是不适当的，也不能有效阻止病毒传播。“相反，这种措施将使疫情应对进一步复杂化，加重有关地区的经济困难，并浪费公共卫生资源。这些资源本可以更好地用于卫生保健部门的防疫准备工作和监测活动。”

美国公共卫生专家一致认为，中国政府正在尽最大努力防控疫情，行动迅速、措施果断，值得赞赏。目前，贝勒医学院正与美国得克萨斯大学、美国纽约血液中心以及中国上海复旦大学合作开发新型冠状病毒疫苗。霍特兹强调，“国际合作对于抗击疫情十分关键”。

“当前各国应合作研究如何治疗新型冠状病毒感染的疾病，同时为接诊新增病例做好准备。”阿达尔贾指出，“应该终止最终将适得其反的旅行禁令，将精力投入开展抗病毒药物临床试验，分享诊断检测工具，并确保卫生保健系统和公共卫生机构为持续抗疫做好了准备。”美国纽约大学兰贡医疗中心人口卫生系生物伦理学教授亚瑟·卡普兰也表示，在当前情况下，大型制药企业应共同努力，加强信息分析，加快治疗性药物的开发与试验。

阿达尔贾还提出，各国应通过合作尽快掌握几个问题，如重症患者容易面临哪些危险，轻症病例的比例等等，这些问题的答案将有助于设计有效的集中响应方案。

（本报华盛顿2月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 16 版）