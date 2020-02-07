战斗在社区疫情防控第一线（人民眼·疫情防控）

“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”，1月25日、2月3日，习近平总书记两次主持召开中共中央政治局常务委员会会议，专题研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

2月3日的中共中央政治局常务委员会会议强调，各地区要压实地方党委和政府责任，强化社区防控网格化管理，采取更加周密精准、更加管用有效的措施，防止疫情蔓延。

疫情就是命令，防控就是责任。疫情防控，城乡基层社区是第一道防线。如何充分发挥社区动员能力，实施网格化、地毯式管理，群防群控，稳防稳控，将防控措施落实到户到人，实现防输入、防蔓延、防输出？

本报记者走进北京、江苏、浙江、河南、湖南、重庆六省市的基层社区，倾听党员干部、居民群众、志愿服务者讲述身边事，透过他们坚守疫情防控一线的坚实脚步，触摸坚决打赢疫情防控阻击战的坚定信心。

河南郑州市建新南街社区

“召必来”的老兵志愿服务队

本报记者 马跃峰

“我就必须进！”正月初三，有人到建新南街社区68号院串门，被“守门人”陈伟劝阻，不由吼了起来。

“你就不能进。”陈伟态度坚决，却赔着笑。

“你有啥权力？”

“我没权力。可万一携带病毒造成传染，后果严重。”

对方不听，竟想动手。陈伟仍旧赔笑，“打架？你要负法律责任。”苦口婆心劝半天，来人终于消了气，没进门。

68号院暂无业委会，也没有物业管理，属于“无主管楼院”。在河南郑州市二七区建新南街社区，这样的楼院目前还有5个。“守门人”陈伟是社区的党支部书记。

“防控疫情蔓延，‘无主管楼院’是最让人担心的薄弱环节。”二七区委书记陈红民说，“以小区保社区、以社区保城市”，必须调动各方力量，织密织牢防控网。

建新南街社区有流动人口2万多，大都是租住的清洁工、护工、保安，疫情防控难度不小。

大年三十，陈伟没顾上回家就开始布置防疫工作。可社区只有十来名工作人员，人手紧缺。陈伟灵机一动：五里堡街道有一支120多人的退役军人志愿服务队，在建新南街社区的就有20多人，一定可以“召必来”。

陈伟也是退役军人，在微信群一问，不少人“请战”。怕人多易交叉感染，他将人员分成4班，4人一班，24小时坚守卡点，配合入户巡查、测量体温。

相比其他人，陈伟既要干好社区党支部书记，又要当好退役军人的榜样。他每天早上6点半出门，7点到卡点，接着检查记录，安排物资，挨家摸排……几天下来，嗓子喊哑了。

陈伟叮嘱“战友们”注意个人防护，千万不敢发烧。“一个人发烧，分不清是感冒还是被感染。大伙儿都得隔离，工作就搁下了。”

69岁的退役军人郑海宁接话说：“做好个人防护，咱当过兵的人，有多难都不会退缩。”

“对，退役军人不褪色，干活不怕累，战‘疫’必能胜！”志愿者杨桦、徐四保一齐表态。

重庆渝北区翠苹路社区

挨家挨户严排查

本报记者 蒋云龙

重庆渝北区宝圣湖街道翠苹路社区是个老社区，商铺、农贸市场一应俱全，实际居住人口1.4万多，疫情防控任务较重。

段涛飞是社区党总支第一书记，这十多天来和同事一起做排查、搞宣传，格外忙碌。

“农贸市场和辖区商户容易聚集人流，宣传和管理更要加强。”段涛飞天天到现场巡查，“这几天，我在朋友圈‘微信运动’步数榜上一直名列前茅。居民可以‘宅’家不出门，我们不能闲！”

接到排查通知时，段涛飞正在老家过除夕。正月初一上午，包括段涛飞在内的社区干部一个不落，全员到岗。社区工作人员、党员、网格管理员分组分头排查。

“网格员熟悉情况，手上握有居民台账。对本地住户，我们先打电话核实相关信息。打不通电话或情况不熟的，挨家上门。”段涛飞说，人手少，任务重，大家早上7点就开工，晚上10点以后才下班。短短几天，5000多户1.4万多人，他们已走访了两个来回。

“对于一时没能联系上的，我们就在住户门上贴了温馨提示和联系方式，密切跟踪。”翠苹路社区党总支书记王利伦说，排查要做到“不漏一户、不落一人”，才能筑牢疫情防控的第一道防线。

也有居民不太配合，没戴口罩就往外跑，还在菜市场扎堆聊天。社区干部前去劝说，对方却讲“我一把年纪了，怕啥子！”

段涛飞使出“笨办法”，既带着大伙儿上门宣传，又拎着喇叭走街串巷，播报党委和政府的通告，还用上了不少诙谐好记的顺口溜。段涛飞说：“居民们听了，一边乐，一边就把防疫知识和注意事项记住了。”

前几天，渝北区又成立了党员突击队，段涛飞第一时间申请加入，发动社区商户为居民送菜。

社区建了微信群，每天更新菜价信息，居民群内点单，商户打包送到小区门口。对居家隔离观察的居民，社区干部挨家挨户去送。

“要防得住疫情，也要方便居民生活。”天天要跑腿，段涛飞不禁打趣，“瞧着吧，我在‘步数榜’的排名还得涨。”

北京通州区中仓社区

令人动容的照片背后

本报记者 贺 勇

2月5日，雪花飘落，北京通州银装素裹。

连日来，62岁的中仓社区居民赵德林身背“长枪短炮”，跟随社区工作人员和志愿者们来回奔波。自1月22日以来，中仓社区全体工作人员迅速行动，盯紧防疫工作重点，“外防输入、内防流动”。

看到社区居民微信群里征集志愿者巡逻，已经退休的赵德林便报了名。他喜欢摄影，忙里偷闲，用镜头定格下许多温暖瞬间。

诸多照片中，有一张格外令人动容：一位女性“蓬头垢面”，面容憔悴。照片摄于1月31日，主人公是34岁的社区党支部书记、居委会主任张娜。

中仓社区共有楼房53栋，常住人口2814户7000多人，疫情防控压力较大。张娜连续十几天奋战在一线，每天睡眠不足6小时，梳洗打扮顾不上。赵德林按下快门，于是就有了这张照片。

每天起床，张娜要做的第一件事就是打开手机，在工作群里安排社区网格长、楼栋长、单元长对各自负责的区域进行摸排。“我们按楼栋组建50余个‘防控群’，覆盖辖区4个独立小区。”

5日一早，张娜又带着社区干部和志愿者到小区出入口换班，查看登记表。中仓社区共设置4个封闭管理出入口，每个小区只留一个应急通道，并对进出小区的人员严格登记管理、测量体温。社区还为本小区居民制作出入证，方便日常进出，也便于更好地管控外来和返京人员。

随后，张娜和社区工作人员挨家挨户走访，排查从外地返京人员，监测重点人员体温，登记造册。

“什么时候、从什么地方回来、坐了什么车、几点到家的，都要详细记录。”张娜随身带着一个小本子，“对摸排到的经湖北返京人员，实行居家隔离观察，每天都有一名社区医生和社区干部跟踪情况。”

中午1时许，张娜忙完工作回到家，顾不上吃饭，先得照看孩子。“小女儿才7个月，正在哺乳期。最近每天排查走访，顾不上她。”

这些天来，对中仓社区一线工作人员跟拍越多，赵德林感慨越多。“他们也都有家有亲人，这一切都是为了防控疫情。”赵德林在微信朋友圈写道：“他们同样是面对疫情的逆行者、百姓安康的守护人！”

江苏南京市奥体社区

“90后”网格员的防疫镜头

本报记者 申 琳

这是2月1日下午的一串镜头——

一位身穿“党员志愿服务”红马甲的年轻女士，气喘吁吁赶到一个小区门口，拎起一袋生活用品就走，旁边一名男子正驾车等着她；到了一家药店门口，停车，她小跑着进店买药；20多分钟后，汽车停在另一小区，她推开车门，拎起袋子和药品，跑向门岗……

女士名叫唐莹雅，一位“90后”，是江苏南京市建邺区奥体社区网格管理员，驾车男子是她丈夫。夫妻俩急匆匆取送的用品和药物，不是给他们的亲友，而是两位素不相识的老人——因疫情正居家医学观察的田刚（化名）的父母。

1月26日，正月初二晚上，唐莹雅接到奥体社区物业人员的一个电话：“田刚一家回小区了。”小唐的心猛地一紧，田刚夫妇前不久跟从武汉出发的父母一起到国外旅游，属于疫情防控重点对象。

唐莹雅赶紧拨通社区党委书记高建明的电话。“我马上到！”军人出身的高建明风风火火。不到半小时，他们敲响了田刚家的门。

“一步也不能出门吗？吃穿用品都没怎么准备呢！”“有什么困难你们尽管提，社区一定做好保障！”随后，唐莹雅送上居家医学观察告知书，然后测量体温、消杀楼道……不知不觉，时间已是晚上11点多了。

1月30日下午1点多，唐莹雅的电话又响了，是田刚打来的，“家里缺菜了，能不能帮我们买个冬瓜？”“没问题，我马上去超市。”

超市就在社区斜对面，唐莹雅上到二楼蔬果区。“超市没有冬瓜，要买点别的菜吗？”唐莹雅打开微信，跟田刚妻子联系。“那就帮买点白萝卜吧，两个，谢谢啦！”

半个小时后，唐莹雅把装着萝卜的塑料袋放在了田刚家门口。

2月1日下午，唐莹雅接到田刚电话，“我父母的降压药快吃完了，我要买点药送给他们，正好还要给他们送一些生活用品。我开车出去，戴上口罩，这样可以吧？”

“我来帮您买，送上门。”随后，就出现了文章开头的一串镜头。

2月4日下午，田刚夫妇居家医学观察到期，唐莹雅手提一个果篮来到了田刚家。再次量了一家人体温，唐莹雅送上果篮，“祝贺回归正常生活！”“多谢你们，这段时间可麻烦你们不少！”双方相视一笑。

浙江杭州市亭趾社区

群策群力筑防线

本报记者 方 敏

“现在是‘逢进必查’，记者同志，请量一下体温。”说话间，正在值守的党员黄风顺拿起测温仪，身后“疫情防控检查点”几个字格外显眼。

这里是浙江杭州市余杭区亭趾社区，有居民8628人，其中流动人口5627人。

为了更加有效地防控疫情，社区所属的4个小区都只留一个门进出，值守人员24小时在岗。近来像黄风顺那样的值守人员，在亭趾社区共有50多人，防控工作有条不紊。

从湖北归来的夏女士回到小区后，接受居家隔离观察。社区居委会主任陈小燕和几名志愿者轮流值班，24小时做好服务响应、生活保障。

“现在，我一直待在家里，用手机下单买生活用品。社区工作人员会把东西送到我家门口，并定时上门收取生活垃圾。”夏女士说。

“为避免造成小区居民不解和恐慌，我们全力做好信息公开。”陈小燕告诉记者，居民有问题可直接在业主与社区居委会的微信沟通群里提问，不管什么时间，很快就有回应。

在小区走访，记者看到，小区公示栏、单元电梯口等地，都贴有居家医学观察注意事项，街道责任人、家庭医生等信息完备。

“非常能够理解社区的做法。现在虽说不能出门，但生活并没受多少影响。”还在隔离观察的陈先生告诉记者，“2月3日是我儿子6周岁的生日。我们在网上订了蛋糕，社区工作人员很快送到了家门口，还送上了生日祝福。”

“感谢你们奋战在一线。我们一定做好隔离观察，不添乱！”陈先生在微信朋友圈里写道。

居民信任理解，社区全力服务。2月1日上午，亭趾社区嘉丰小区组织小区里的40多名党员成立临时党支部，发动党员带头参与社区的排查、服务等工作。在党员的带领下，不少居民也自发参与防控工作。

“党员带头，群策群力。我们要用更好的服务、更严的防控，来回报社区居民的理解与信任。”陈小燕说。

湖南长沙市弘高社区

将心比心的服务沟通

本报记者 何 勇 申智林

“妹子！妹子！”湖南长沙市天心区暮云街道弘高社区一栋居民楼下，居委会主任张海军把车停下，对着楼上刘女士家的窗户喊道。同行的警务室工作人员易建忠、张江如等不及，提起袋子就往楼上跑。

袋子里的食品，都是居家隔离观察的住户通过微信请求采购的。他们成了这些住户的代购员和快递员。

社区部署防控疫情伊始，党支部书记彭正清和张海军就把社区干部、工作人员、党员发动起来，挨家走访近万住户。

1月26日，社区网格管理员戴娜和同事上门摸排，关注到李金华（化名）一家。李金华在武汉工作，年前回到弘高社区居住。

1月28日，李金华被确诊患上新型冠状病毒感染的肺炎。5户有过密切接触的家庭需要居家隔离观察，其中两户就在弘高社区。

“既要防控住可能出现的风险，也要保障好隔离人员的日常生活。”彭正清说。

由社区干部、卫生服务中心医生、警务室工作人员和党员志愿者等5人组成的小组，负责联系一户，全程保障需求。张海军这一组对接了其中刘女士一户，母子三人在家。

“噔噔噔噔”，易建忠、张江如的脚步踏得瓷砖铺的楼梯发出声响。一转角，正碰上给楼道消毒的清洁工许正强。看见人来，许正强“咿咿呀呀”打招呼。他是听障患者，负责居民楼外的公共区域卫生。疫情发生以来，社区干部逐户上门宣传，特意叮嘱许正强的妻子严芳：除了出门做清洁，能不出去就少出去。

不承想，许正强第二天就自发到隔离住户所在的楼栋里做起楼道消毒。社区干部来劝，严芳却说：“老许有装备，比你们有经验。”

楼道里，3个人6只手一通比划，谁也没明白。许正强笑起来，拿脚蹭蹭地，这下意思清楚了：这楼梯刚消毒完，还湿滑，慢点儿。

易建忠和张江如一到刘女士家门口，就听见门内有声响，却不见门打开。他们心里明白，这是刘女士为他们着想，减少接触。放下物品下楼不多时，张海军的手机上就收到刘女士发来的致谢短信。

目前，弘高社区共排查出34名从武汉回来的居民，都在社区服务保障下居家隔离观察。

图片说明：

图①：北京海淀区西王庄社区，工作人员对公共健身器材进行消毒。

任 超摄（新华社发）

图②：安徽亳州市谯城区东门社区，热心市民把口罩和酒精送到疫情防控员手中。

刘勤利摄（人民视觉）

图③：浙江德清县欣宋小区，志愿者正检查居民出入证并测量体温。

王 正摄（人民视觉）

图④：重庆酉阳土家族苗族自治县城北社区，工作人员劝导市民加强防护。

陈碧生摄（人民视觉）

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 13 版）