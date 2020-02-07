做好春运返程防控  保障交通运输安全（国务院联防联控机制发布会）

人民网北京2月6日电 （记者邱超奕）截至2月5日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团隔离治疗病例26302例，其中重症3859例，累计报告确诊病例28018例，累计治愈出院1153例，累计死亡病例563例，疑似病例24702例。2月6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关情况。

交通运输部运输服务司副司长蔡团结介绍，预计春运后半程客运总量在4亿人次左右，同比降约70%。交通运输部采取对交通运输工具和场站消毒、通风和清洁、加强乘客测温、控制客座率、做好信息登记和溯源等措施防控疫情。“乘坐公共交通工具一定要佩戴口罩，这既是保护自己，也是保护他人。”

交通运输部统筹公路、水路、铁路、民航、邮政等多种方式，挖掘运输资源，全力保障各类应急物资运输畅通高效。截至2月5日，已向湖北运送防疫物资和生活物资11.56万吨，运送电煤、燃油等生产物资55.4万吨，武汉水域共保障运送电煤45.7万吨。

民航局运输司司长于彪说，民航把疫情防控作为今年节后运输首要任务，加强对病毒传播的防控，全力组织好紧急运输保障，发挥民航安全、快捷和跨国的优势，全力配合打好疫情防控阻击战。

国家铁路集团客运部主任黄欣介绍，铁路春运节后日均发送旅客238万人，是正常情况下的1/5。“目前全国铁路2337个客运办理站全面实行了进出站测温，对客流较大的车站加大清洁和消毒频次，对终到和始发的列车全面消毒。各种车型、各种席别都预留了空间，一旦有疫情，能够供隔离防控使用。”

如何保证快递运送的安全？国家邮政局市场监管司副司长侯延波介绍，目前全国的邮政和快递营业网点都按照国家邮政局印发的《疫情防控期间营业网点操作规范》做好疫情防控工作，包括营业人员要测量体温、佩戴口罩，做好营业场所消毒通风相关工作，投递人员要佩戴口罩、监测体温，以及积极推广定点收寄等。“呼吁设有智能快件箱的小区能够为快递小哥打开方便之门，建议没有智能快件箱设施的单位划出特定区域用来收投快件。”

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 02 版）