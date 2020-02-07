战斗“吃劲”，还得铆劲！（来自疫情防控一线的报道）

紧邻武汉，城际铁路交通只需半个小时就能到达，这里是湖北省孝感市。作为疫情防控重点地区，孝感的确诊病例数量仅次于武汉。

医疗资源远远比不上武汉，孝感这场战“疫”怎么打？2月6日，记者赶赴孝感应城实地探访。

来到城郊的黄滩镇卫生院，一辆贴着“黄滩镇发热病人接送车”标志的车从身旁驶过，“这是送患者去应城市人民医院再做检查的。”院长丁志勇说。

一个简易帐篷就是“预检分诊处”，病人来这先测体温、询问流行病学史，再到发热门诊初步排查，如有疑似症状，用专车直接送到定点医院。

“如有发热症状，只要拨打镇里‘96120’热线，全部安排专车接送。”镇里干部说。记者来到位于镇政府的“热线办公室”，黄滩镇党委书记蒋家彪介绍，两部电话，4名干部三班倒24小时值班接听。

县定点医院接诊情况如何？记者赶到应城市人民医院，见到副院长、院新冠肺炎治疗专家组组长田元生。昨晚，他和孝感市中心医院的专家一起，会诊7个重症病例，一直忙到凌晨两点。

连轴转，对于新冠肺炎病房的医护人员来说是常态。抗击过非典的感染科主任张天正战斗了20多天，感染科护士长陈晓丽吃住都在科室，麻醉科、皮肤科等其他科室主动请缨的有一长串名单……

目前，有70例确诊病例住院，发热门诊、呼吸科门诊平均每天接诊100人左右。医院原有40张床位，加上血吸虫病医院改造的40张临时床位，后续病例如果持续增加，压力不小。

副院长李论有些焦虑：“医用N95口罩、外科口罩、防护服等库存只能维持两三天，最紧缺的还是呼吸机。”医院盼望上级医院或者外省医疗队能多派专家来支援。

来医院调研疫情防控工作的应城市委书记程涛告诉记者，再有两天，防护服等物资就能到位，医疗专家也正在积极争取。目前应城市已设立3家定点医院，确诊208例，18个乡镇都征用宾馆等作为隔离区，已隔离441人。

“战斗愈发吃劲，我们还得继续铆劲！”程涛说。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 01 版）