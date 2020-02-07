经过十几公里的蜿蜒山路，历经30多分钟的颠簸车程，习近平总书记不辞辛劳来到广东英德市连江口镇连樟村，走进陆奕和家，详细了解他的家庭情况。“乡亲们一天不脱贫，我就一天放不下心来”，掷地有声的话语，传递着念兹在兹的人民情怀，温暖了广大贫困群众的心。

扶贫扶长远，长远看产业。在连樟村，习近平总书记不仅给予贫困群众贴心关怀，更为如何实现脱贫致富指明了方法路径：“产业扶贫是最直接、最有效的办法，也是增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业的长远之计”。把外在推力转化为内生动力，提高贫困地区自我发展和自我造血能力，才能保证脱贫效果的可持续性。这些年来，连樟村通过麻竹笋加工、大棚蔬菜等产业的发展，逐步实现稳步脱贫，正是产业扶贫的生动实践。

“总书记这么关心我们，不努力干怎么行”，陆奕和的感动，也正是广大贫困群众的共同心声。只要大家都鼓足干劲，沿着产业扶贫的路子接续奋斗，就一定能如期打赢脱贫攻坚战。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 01 版）