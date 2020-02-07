基层防控是防止疫情扩散蔓延的关键所在，基层干部是落实基层防控的关键力量。在同时间赛跑、与病魔较量中，让基层干部轻装上阵、全力以赴，直接关系打赢这场疫情防控阻击战。

2月3日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议研究下一步疫情防控工作，明确提出“要坚决反对形式主义、官僚主义，让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线”。各级党委和政府要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，着力解决形式主义、官僚主义突出问题，把基层干部从一些无谓的事务中解脱出来，让他们集中精力广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线。

“上面千条线，下面一根针”。这场疫情防控的人民战争打响以来，从建立健全区县、街镇、城乡社区等防护网络，到做好疫情监测、排查、预警、教育疏导、管理服务等工作，广大基层干部在疫情防控一线付出了艰辛努力。同时也要看到，在艰巨繁重的疫情防控任务面前，一些地方出现了形式主义、官僚主义现象，其中最典型的莫过于让基层干部重复填报各类表格。有的地方市县卫健局、应急局、政府办、县委办、妇联、教育局、农业农村局等部门各自制作一份或几份表格，要求基层干部填写并迅速上报，这些表格的内容其实相差无几，但没有一个文件、一个部门帮助基层解决急需的哪怕一个口罩、一瓶消毒水的问题，还有各种多头检查、重复检查、扎堆检查的现象，导致基层干部的时间被占用、精力被分散。

形式主义、官僚主义是打赢疫情防控阻击战的大敌。要打赢这场人民战争，最需要的是务实、扎实、落实，基层更是如此，基层社区防控如果玩虚的，后果不堪设想。各级领导机关和领导干部要深入一线了解情况、解决问题，坚决防止浮在面上、不察实情，坚决防止以文件落实文件、不解决实际问题，更不能以形式主义、官僚主义的方式给基层增加负担、消耗基层干部的抗疫精力。越是兵临城下，越不能乱指挥、乱调度，越要政令统一。对党中央决策部署贯彻落实不力的，对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政主要领导进行问责。

打赢疫情防控阻击战，一级有一级的任务，一层有一层的责任。只有各司其职、各负其责，才能形成协同作战的强大合力。疫情防控中的形式主义、官僚主义问题，实质就是不想负责、敷衍塞责，遇到矛盾往上推、落实责任往下移，出了问题把板子打到基层，把压实责任变成往下“甩锅”。各级领导机关和领导干部特别是主要负责同志必须坚守岗位、靠前指挥，做到守土有责、守土担责、守土尽责。要做到这一点，必须关心、关爱基层干部，做好基层减负工作，激发基层干部担当作为，让他们免除后顾之忧，心无旁骛战斗在第一线。

习近平总书记强调：“现在，最关键的问题就是把落实工作抓实抓细。”基层干部肩负抓落实的责任，直接决定着疫情防控工作能否落地见效。让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线，我们就能更好筑牢疫情防控的铜墙铁壁，早日打赢这场事关全局的阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 01 版）