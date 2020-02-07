严阵以待，织牢农村防疫网

提升村民的防护意识，干部的为民服务意识强不强、综合治理能力好不好至关重要

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作是当前最重要的工作，农村也不例外。特别是随着城镇化不断推进，农村各家各户几乎都有人在外上学或务工。农村疫情防控，必须严阵以待、不留死角。

智能手机的普及，使得农村的信息传播渠道大为拓宽。笔者所在的河北省滦平县平坊满族乡于营村，从1月20日开始，村两委就通过300多人的村务微信群，每天及时发布权威消息；同时，用好村内大喇叭、移动音箱等设备，定时播放县乡有关公告，提醒村民做好个人防护。“信息紧跟形势走，专家说啥我都有”，对所有村民更好了解疫情、掌握科学防护手段起到了积极作用。

提升村民的防护意识，干部的为民服务意识强不强、综合治理能力好不好至关重要。考虑到农村还有不少行动不便、信息接收能力有限的群体，类似电话通知、上门排查等一对一的提醒方式，也很有必要。有条件的地区，还可以主动作为，为村民提供体温测量、口罩配备、房屋消毒等服务。这些举措，让村民感到温暖和贴心。通过这个过程，村民对为什么要防控疫情，如何做好个人防护，会有新的认识。

需要注意的是，受限于知识水平、健康素养，对于村里反复强调的防护常识，并不是所有村民都能立刻接受的。有人就表示不解，觉得过年串门是传统，“没啥大不了的事”。另外，由于鉴别能力有限，面对网上纷繁复杂的信息，一个不注意顺手转发，就有可能“好心办坏事”，以讹传讹造成不良影响。这说明，农村的疫情防控工作，还有不小的提升空间。结合地区实际情况，把疫情防控宣传引导工作往深处想、向实里做，才有可能真正保障好人民的身体健康和生命安全。

这次突发公共卫生事件，是一次对农村基层组织、群众基础和治理能力的重要检验。村干部轮流值班、党员分片包保、志愿者站岗排查、村里能人积极倡导、在村村民互相监督等举措多管齐下，有效减少了人员流动性，最大程度实现了对病毒的物理隔离。春节期间，村民普遍较为空闲，在一些地方，村两委、驻村干部通过微信群、打油诗等形式做防护提醒，不仅普及了医学常识，也有利于消除村民心理恐慌、增强村庄凝聚力。

为了更好应对疫情，于营村在县乡党委、政府指导下，村两委联合党员、村医、驻村干部、志愿者等不同群体，全面开展疫情防控工作。一些农村干部每天在微信群里总结防控经验，讨论下一步的防控工作。以敬业的工作态度，迅速掌握专业的工作方法，正是当前全国广大党员干部都在做的一件事。中国基层的疫情防控网，正是靠千万基层干部“一针一线”织起来的。

不管是值班站岗，还是宣传引导，疫情防控工作一刻也不能松懈。从我做起、从身边做起，自觉做好防控，正是基层干部群众为疫情防控做出的贡献。

（作者为本报评论部编辑，现任河北省滦平县平坊满族乡于营村第一书记）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 05 版）