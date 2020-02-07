“我是党员，我上！”

在医治病患的一线、在保障供应的后方、在联防联控的社区大院，这句话被重复了千千万万遍。掷地有声的背后，是一个个普通党员的身影。

他们，守土尽责，以“逆行”姿态奔赴阻击疫情的战场，与病魔殊死搏斗，不眠不休；他们，守土担责，用脚步丈量家家户户，宣讲排查不间断不停歇，落细落实。

这是一场没有硝烟的战争，无数个他们，坚守共产党员的初心使命，筑起抗击疫情新的长城。他们也为人子女、为人父母，也有温馨小家、亲密爱人。是什么，让他们放下牵挂，冲向战“疫”一线阵地？是共产党员这个共同的名字，更是这个名字的背后，那在革命年代用鲜血淬炼的赤诚，在建设年代用汗水凝聚的担当，在入党时毫不迟疑立下的光荣誓言：“随时准备为党和人民牺牲一切”。

高高飘扬的党旗，就是我们战胜疫病的底气！

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 06 版）