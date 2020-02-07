热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“等疫情结束，我就嫁给你！”（来自疫情防控一线的报道）

人民网记者  付  文

2020年02月07日08:40 来源：人民网－人民日报

“爸爸妈妈，我现在要去上班了。今天是夜班，咱们明天早晨再聊。”2月5日下午5时许，挂断和父母的视频聊天，宋桂来快步走出家门。

宋桂来是武汉儿童医院重症监护室护士。从除夕到现在，她一天都没有休息，全心全意守护着病人。“除夕夜，我也是夜班。晚上8点多，在食堂吃饭的时候看到通知要组建护理应急队。”宋桂来说，她没和男友商量，也没和父母讨论，直接就报名了，“当时，完全是职业本能反应，根本来不及考虑。”

在武汉儿童医院，今年28岁的宋桂来已经工作将近5年，完全符合通知中“具备儿科病房独立值班资质、静脉穿刺技术过硬、身体素质好的护理专业党员、职工”这一要求。刚报完名，她才反应过来——正月初三，要去男友家见未来的公婆。

“能不去吗？你要是被感染了怎么办？”男友问。

“你要理解，孩子们更需要我！”宋桂来答。

“还能请假吗？”妈妈泪眼婆娑。

“这个时候怎么能请假？医务人员都请假了，病人谁管？疫情怎么能结束？女儿，你做好防护，我们等你回来。”爸爸力挺。

“你们都放心！我会做好防护的，没事！”就这样，宋桂来义无反顾地上了“前线”。

重症监护室专门接诊危重病人，宋桂来和同事们一天“三班倒”。在病房，她们不仅要承担抢救危重病人的护理工作，还要管婴幼儿的吃喝拉撒以及洗澡等生活护理。“和大人不一样，小孩子只能通过哭声传递情绪，这就需要我们仔细判断是饿了、尿了、拉了，还是嗓子有痰憋气了。我们既要快速观察，又要盯着诊疗仪器。”她说。

为节约防护服、口罩等物资，宋桂来和同事上班前都会互相提醒“少喝点、少吃点”，有的还穿上了纸尿裤。“好多同事担心把病毒带给家人，下了班就住宿舍，有人已经十几天没回过家了。”说到这，宋桂来有些哽咽。

“医院领导对我们很好，特意安排食堂每天都把三顿饭送到科室门口。”宋桂来说，还有很多爱心人士给他们捐助了牛奶、饼干等生活物资，“我们现在每个人都绷着一口气，一定要把病人护理好，回报社会的关心支持！”

上班路上，宋桂来又接到男友电话。在电话里，她对男友说：“亲爱的，我没事！安心等着，等疫情结束，我就嫁给你！”

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn