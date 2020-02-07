“等疫情结束，我就嫁给你！”（来自疫情防控一线的报道）

“爸爸妈妈，我现在要去上班了。今天是夜班，咱们明天早晨再聊。”2月5日下午5时许，挂断和父母的视频聊天，宋桂来快步走出家门。

宋桂来是武汉儿童医院重症监护室护士。从除夕到现在，她一天都没有休息，全心全意守护着病人。“除夕夜，我也是夜班。晚上8点多，在食堂吃饭的时候看到通知要组建护理应急队。”宋桂来说，她没和男友商量，也没和父母讨论，直接就报名了，“当时，完全是职业本能反应，根本来不及考虑。”

在武汉儿童医院，今年28岁的宋桂来已经工作将近5年，完全符合通知中“具备儿科病房独立值班资质、静脉穿刺技术过硬、身体素质好的护理专业党员、职工”这一要求。刚报完名，她才反应过来——正月初三，要去男友家见未来的公婆。

“能不去吗？你要是被感染了怎么办？”男友问。

“你要理解，孩子们更需要我！”宋桂来答。

“还能请假吗？”妈妈泪眼婆娑。

“这个时候怎么能请假？医务人员都请假了，病人谁管？疫情怎么能结束？女儿，你做好防护，我们等你回来。”爸爸力挺。

“你们都放心！我会做好防护的，没事！”就这样，宋桂来义无反顾地上了“前线”。

重症监护室专门接诊危重病人，宋桂来和同事们一天“三班倒”。在病房，她们不仅要承担抢救危重病人的护理工作，还要管婴幼儿的吃喝拉撒以及洗澡等生活护理。“和大人不一样，小孩子只能通过哭声传递情绪，这就需要我们仔细判断是饿了、尿了、拉了，还是嗓子有痰憋气了。我们既要快速观察，又要盯着诊疗仪器。”她说。

为节约防护服、口罩等物资，宋桂来和同事上班前都会互相提醒“少喝点、少吃点”，有的还穿上了纸尿裤。“好多同事担心把病毒带给家人，下了班就住宿舍，有人已经十几天没回过家了。”说到这，宋桂来有些哽咽。

“医院领导对我们很好，特意安排食堂每天都把三顿饭送到科室门口。”宋桂来说，还有很多爱心人士给他们捐助了牛奶、饼干等生活物资，“我们现在每个人都绷着一口气，一定要把病人护理好，回报社会的关心支持！”

上班路上，宋桂来又接到男友电话。在电话里，她对男友说：“亲爱的，我没事！安心等着，等疫情结束，我就嫁给你！”

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）