你守护社区，我守护你（来自疫情防控一线的报道）

“知道我为什么戴红帽子吗？因为它代表胜利。”采访结束的回程路上，武汉市江岸区新村街道为群社区副主任刘娟给记者发来一条微信。

刘娟是我们采访中见到的最乐观的社区干部。1月18日，为群社区党总支书记虞丽洁因疑似感染被隔离，刘娟成了社区抗击疫情的牵头人。

这是一个已进行拆迁登记的老旧社区，常住人口8000多人，80岁以上老人400多人，残障人士151人，常年重症患者100多人。但社区的工作人员只有12人，其中社区书记被隔离，一位怀孕、一位在外地，能够坚守在社区一线的，只有9人。而刘娟也刚做完输卵管囊肿切除手术，出院才一个多月。

“本来大家都在期待早日住进新房，谁也没想到会碰上这场疫情。”刘娟说，自己作为一名党员，只有拼了命顶上去，没有退路。形势最严峻的那几天，刘娟内心已做好最坏的打算：现金和存折以及农村父母的赡养问题都向老公作了交待。

但是，丈夫刘振华怎能放得下心，休班在家的刘振华索性跑到刘娟的社区做起了志愿者。

在社区，刘娟忙着组织防控宣传、社区消毒、入户排查、接听居民求助电话，刘振华就帮着发口罩、贴海报、为老人送菜送饭。忙完一天，夫妻二人回到家时往往已是深夜。

1月25日，一名武汉市第八医院南院的护士急需用车上班，向社区求助。当时一时没有机动车，刘振华骑着自行车载着护士就上路了，骑了10来里路，把护士送到了医院门口。从此以后，骑车送附近八医院、汉口医院的护士上班，也成了他的另一份工作。“这么多患者都等着医护人员服务呢，我就希望能早点把他们送过去。”刘振华笑着说。

“在社区里，大家平时有事都喜欢找我，在这个时候我更不能不管。”刘娟说，自己天天拼命工作，丈夫就是自己的坚强后盾。

“面对困难，大家都很团结，辛苦的不是我一个，我们负责社区消毒的小伙子，二三十层的楼房，他穿着不透气的防护服爬上爬下，一层层地消毒，从来没有怨言。”刘娟说，疫情凶猛，大家都不敢松懈半分，希望早日打赢这场防疫战。

“你问我为什么这么乐观？我们有火神山，有雷神山，有对付SARS经验的专家，有支援我们的全国人民，武汉是座英雄的城市，只要大家齐心协力，我们一定能渡过这个难关！”刘娟说。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）