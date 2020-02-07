打通筛查、转诊、治疗等各环节工作，努力实现专业化救治；加强对确诊患者的密切接触者的摸排力度，确保“排查不漏一户、宣传不漏一人、防控不染一人”；乡村“大喇叭”高声响起，提醒群众“切断传染源，聚会要避免”……一系列疫情防控的过硬措施，绷紧了人们防控疫情的神经，凝聚起齐心协力、群防群治的强大合力，正筑起抗击疫情的铜墙铁壁。

当前，疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题，牵动全国上下的心。习近平总书记在2月3日的中央政治局常委会会议上强调：“要密切跟踪、及时分析、迅速行动，坚定有力、毫不懈怠做好各项工作。”在党中央集中统一领导下，各级党组织领导班子和领导干部特别是主要负责同志要坚守岗位、靠前指挥，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

“千丈之堤，以蝼蚁之穴溃；百尺之室，以突隙之烟焚。”成功源自努力，而风险往往产生于麻痹。抗击疫情，最大的敌人是侥幸。稍有不慎就会反弹重复，掉以轻心就会前功尽弃，骄傲自满与盲目自信都要不得。特别是随着外出者返城、学生返校、工人返厂，人员流动逐渐增加，给防控工作带来新的挑战和考验。一旦传染源得不到控制，短时间内就可能酿成大患。抗击疫情，时刻要上紧思想观念的“发条”，始终紧盯容易被忽视的角落、绷紧容易放松的那根弦。唯有思想不侥幸、精神不麻痹，才能掐灭任何可能的风险，切实守护好人民健康。

消除侥幸心理、克服麻痹大意，就要防微杜渐、未雨绸缪。平时防患于未然，才能防大患于未至。疫情防控是全方位的工作，必须树立底线思维，强化危机意识。没有发生疫情的地方要防范和查摆侥幸心理，疫情稍有缓解的地方要克服和避免麻痹松懈思想。即使生活和工作逐渐恢复正常，我们也仍要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，仍要把疫情防控措施落实到每一个细节。

我们要把各种困难和风险估计得严重一些，把解决措施准备得更充分一些，利用好有利条件，化解好不利影响。我们也需要树立面对困难的信心与勇气，以科学态度、严谨方法、锐利眼光透视困难背后的变化，遇事不慌、有备无患，牢牢掌握战胜困难的主动权。唯有充分认识到疫情的严峻形势和危害，从最坏处准备，争取最好的结果，才能逐步形成战胜疫病的压倒性态势。

我们坚信，在党中央集中统一领导下，各级党委和政府全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作，全国人民万众一心、众志成城，没有任何风险挑战难得住中国人民。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）