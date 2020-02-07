多地出台暖心举措防控疫情（坚定信心 同舟共济）

北京：孩子延期开学，每家可有一名职工在家看护

疫情当前，各地中小学、幼儿园推迟开学时间。企业职工家庭谁来看护未成年子女？特殊时期的工资待遇怎么发放？

2月1日，北京市人力社保局与北京市教委联合发布《关于因防控疫情推迟开学企业职工看护未成年子女期间工资待遇问题的通知》，为解决无人照顾孩子的难题提供了人性化解决方案。

根据通知，每户家庭可有一名职工在家看护未成年子女，视为政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的情形，其间工资待遇由职工所属企业按出勤照发。职工看护未成年子女期间，企业不得解除劳动合同；劳动合同到期的，顺延至政府隔离措施或采取其他紧急措施结束。鼓励在家看护职工采用电话、网络等灵活办公方式提供劳动；鼓励职工之间调班轮休，发扬互助友爱精神，保证工作和生产正常运转。

此前，北京市教委相关负责人在1月26日举行的新闻发布会上宣布，全市大中小学、幼儿园2020年春季学期延期开学，同时暂停全市校外培训机构线下培训活动。

浙江：出台“暖心八条”，关爱防疫一线工作者

2月3日，浙江省委组织部、省财政厅、省人社厅联合下发《进一步激励关爱基层党员干部和医务工作者在疫情防控一线担当作为的八项举措》的通知，要求综合采取政治激励、组织激励、工作激励、精神激励等多种形式，进一步激励基层党员干部和一线医务工作者敢于担当、冲锋在前，坚决打赢疫情防控阻击战。

举措要求组织动员机关企事业单位工作人员充实一线工作力量，注重在一线培养发现使用表现优秀人员。对参加一线防控工作的基层党员干部和医务工作者，要加大职称评聘、考核奖励倾斜力度。

在关心保障一线工作者方面，举措明确提出，要关心保障一线工作人员安全健康，优先保障疫情防控工作一线需要，加强口罩、防护服、测温仪、消毒用品等物资筹措和调配，扎实做好联防联控后勤保障，统筹安排一线工作人员轮休调休补休，落实一线工作人员临时性工作补助等政策。举措还提出，要保证一线工作人员集中精力防控疫情，在疫情防控期间，不得随意、多头向基层单位发通知、要数据、要材料，防止层层加码、增加基层负担。同时也要大力总结宣传表彰一线先进典型，推动形成学习先进、争当先锋的浓厚氛围。

吉林：驻村扶贫干部，帮贫困户解决生活需求

2月1日，在吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县平凤乡郎家村郑永海家中，乡党委书记王长山细心地告诉郑永海佩戴和摘取口罩的方法，嘱咐他一定要待在家里，不要串门，同时照顾好患有精神疾病的老伴。工作人员还为他家进行了酒精消毒。郑永海感动地说，扶贫干部还在想着我们，一定要好好地平安度过疫情。

郑永海是建档立卡贫困户。全乡像他这样的特困贫困户共有144户176人。疫情防控期间，松原市165个贫困村502名驻村扶贫干部放弃休息，到村到岗，自觉投入到疫情防控第一线。一边协助村里进行疫情防控，一边帮助贫困户解决生活需求。

松原市地震局驻长岭县流水镇爱国村第一书记姚一夫说，贫困户和我们有感情，这个时候我们说的话他们听得进去，现在贫困户都已经成为疫情防控的宣传员了。在长岭县腰坨子乡战胜村，最近这些日子，贫困户曹殿荣每天都在做好个人预防的基础上，认真清扫村里街路。他说，现在都在防控疫情，我们也不能闲着。

福建：上线便民平台，第一时间了解防控信息

为充分发挥数字福建优势，打赢疫情防控阻击战，日前，福建省发改委、省数字办运用信息化手段汇聚权威信息和服务，依托闽政通APP紧急开发、上线福建省疫情防控便民服务平台，已推出9个部门29项便民服务。

据了解，用户访问闽政通APP首页，就可直达福建省疫情防控便民服务平台。平台包括卫生健康热线、疫情防控、疫情智能问答客服、疫情辟谣、捐赠款物指南、疫情24小时直播、疫情寻人等15个专项服务，以及疫情上报、定点医院、发热门诊等3个其他服务。

用户拨打卫生健康热线，可第一时间获得支持；点击疫情防控、疫情辟谣、疫情24小时直播，第一手疫情资讯手机直达；点击疫情智能问答，输入关键词或相关问题，可了解更多疫情健康知识；点击疫情寻人，输入信息，可查询疫情相关行程数据。

（综合本报记者贺勇、孟海鹰、邵玉姿、李中文、窦瀚洋报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）