在打赢疫情防控阻击战中有针对性地开展精神文明教育

新华社北京2月6日电 为认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于打赢疫情防控阻击战的重要部署要求，认真贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神，引导广大人民群众提高文明素质和自我保护能力，进一步凝聚人心、鼓舞士气，中央文明办近日发出《关于在打赢疫情防控阻击战中有针对性地开展精神文明教育的通知》。

《通知》强调，要运用媒体公益宣传等多种形式，增强人们的自我防护意识和能力，加强对健康理念和传染病防控知识的了解；教育人们养成讲文明、讲卫生、讲科学的健康生活方式，强化尊重自然、保护动物的生态文明意识；引导人们保持积极乐观、理性平和的良好心态，坚定战胜疫情的信心。新时代文明实践中心（所、站）和融媒体中心要根据疫情防控工作需要，因时因地制宜，创新工作方法，切实发挥好服务群众、教育群众的作用。广大志愿者、志愿服务组织要积极参与疫情防控知识宣传普及工作，在专业机构统筹调配下做好疫情防控相关辅助工作。

《通知》强调，疫情当前，要在公民道德建设工程中更加注重发扬中华民族扶危济困、协作互助的优良传统，更加注重培育文明有礼、助人为乐的社会公德，更加注重强化遵守秩序、保护环境的责任意识，更加注重倡导守望相助、共度时艰的人际关系，大力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，打造有利于疫情防控工作平稳有序开展的社会环境。要把抗击疫情斗争作为培育民族精神、弘扬人间大爱的伟大实践和生动教材，以选树道德模范、最美人物、身边好人等先进典型为载体，关注在抗击疫情一线的广大医务工作者和基层干部群众中的先进群体和先进人物，讲述感人事迹和崇高精神，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。要发挥精神文明创建活动的群众性优势，发动广大群众打造干净整洁的生活环境，截断病毒传播的途径。全国文明城市（区）和提名城市（区）、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园要在抗击疫情中切实发挥带头作用。

《通知》要求各级文明办紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，结合本地区本部门实际抓好组织协调和指导督促，推动精神文明教育工作任务落实落地，努力为打赢疫情防控阻击战凝聚强大精神力量、提供良好社会环境。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）