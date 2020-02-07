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国际社会支持中国防控新冠肺炎疫情

2020年02月07日08:40 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月6日电  截至2月6日中午12时，白俄罗斯、巴基斯坦、朝鲜、韩国、日本、泰国、马来西亚、印尼、马尔代夫、缅甸、德国、英国、法国、意大利、奥地利、匈牙利、哈萨克斯坦、拉脱维亚、爱沙尼亚、土耳其、伊朗、阿联酋、阿尔及利亚、埃及、赤道几内亚、澳大利亚、新西兰、加拿大、特立尼达和多巴哥、加纳等多国政府和联合国儿童基金会纷纷向中方捐赠疫情防控物资或提供其他支持，以实际行动表达对中方抗击疫情的理解和支持。

此外，俄罗斯、美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、越南、伊朗、英国、阿联酋、沙特、秘鲁等多个国家的企业、机构、友好人士和华侨华人也提供了捐助。其中，美国民间捐赠了医疗诊断检测设备，韩国、俄罗斯、马来西亚民间多次提供了防护服、护目镜、口罩等医用防护物资。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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