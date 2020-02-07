“抢回被耽误的时间”（来自疫情防控一线的报道）

“这个病没那么可怕，可以治好，我们几个就是感染治愈重新来上班的。”2月6日，在中南医院急救中心病房里，4名医护人员现身说法，安抚了患者们的情绪。

这4名急救中心的医护人员，从1月初就奋战在抗击疫情一线，一开始对新冠病毒不了解而陆续感染，经过治疗出院后又主动要求返回岗位。

最早返岗的是38岁的护士郭琴。1月28日，郭琴结束隔离观察期，立即要求重回医院。“同事们在朋友圈里发工作照，疲惫的表情让我很着急，就想赶紧回来，抢回被耽误的时间。”郭琴要求到最危险的隔离病房工作，每天要穿至少6个小时厚重的三级防护隔离装备。

2月5日，40岁的急救中心副主任医师赵智刚又出现在诊室。这位在一线救治病患的医生，1月22日确诊感染后为了节省床位资源，坚持自我诊断开药并回家隔离。刚有好转，便通过中南医院官方微信小程序，为患者提供在线问诊服务。每天坚持在线问诊10个小时以上，截至6日共为743人次提供了服务。

护士李春芳和柏慧也陆续返回了工作岗位。有30年工作经验的李春芳主要负责急诊病房患者入院出院的接待以及病房拿药等工作，她希望自己能给年轻的同事们信心和鼓舞。

“刚确诊的时候，我也哭得稀里哗啦的，慢慢地我知道这个病‘欺软怕硬’。放轻松，好好接受治疗，它就怕你啦。”柏慧的一席话，让一位忧心忡忡的患者破涕为笑。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 02 版）