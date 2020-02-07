雷神山医院验收了（来自疫情防控一线的报道）

经过逾万名建设者十昼夜奋战，2月6日，雷神山医院正式通过武汉市城建和卫健部门的验收，并开始逐步移交。

1月25日，大年初一，武汉火神山新型肺炎专科医院建设号角刚刚吹响，武汉市又紧急决定半个月之内在江夏区黄家湖再建一所雷神山医院。

5万平方米、7.5万平方米、近8万平方米，面对疫情蔓延的凶猛势头，短短6天，雷神山医院总建筑面积三次增加，床位从1300张增加至近1600张，总体规模超过两个火神山医院。这里整体参照战地医院形式，主要包括医疗用房区、医护保障区、医疗辅助区。

2月6日，雷神山医院开始移交。赶在这之前完工，难度可想而知。“每一个祖国需要的时刻，每一个艰难险阻的时刻，我们从不退缩。这一仗，我们同样要打赢，也一定能打赢。”中建三局党委书记、董事长陈华元向员工发出号召。

时值春节，武汉交通封闭，筹集物料、集结工人难上加难。“若有战，召必回！”一时间，中建铁投、中建钢构、中建安装等中建集团专业公司以及中建三局在汉单位工作群中，“请战声”不绝于耳。

800人、1000人、2000人、5000人，现场人数不断增长。截至2月4日，现场有1000余名管理人员、近8000名作业人员日夜奋战，1400余台各类大型机械设备及运输车辆川流不息，3000余套箱式板房、3300套机电安装物资运抵施工。

集结号吹响，现场施工人员开启“白加黑”“5+2”工作模式，“两班倒”24小时昼夜不停施工，争分夺秒抢抓工程进度：施工、监理人员一齐守在现场，边沟通、边设计、边施工、边调整……

“速度的背后，是我国建造技术的创新。”在雷神山医院现场指挥的中建三局一公司党委书记吴红涛说，两个医院的建设均采用了行业前沿的装配式建筑技术，最大限度地采用拼装式工业化成品，减少现场作业工作量，节省大量时间。同时将现场施工和整体吊装穿插进行，实现了效率最大化。

短短10天，雷神山医院迅速崛起，为战胜疫情再添助力。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 02 版）